نێچیرڤان بارزانی: هاوسۆز و هاوبەشی خەمی کۆماری ئیسلامیی ئێرانین
ئەمڕۆ یەکشەممە، 01ـی ئاداری 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە پەیامێکدا پرسە و سەرەخۆشی ئاراستەی کۆماری ئیسلامیی ئێران کرد بە بۆنەی کۆچی دوایی ئایەتوڵڵا عەلی خامنەیی و، هاوکات داوا لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکات رۆڵی خۆیان لە پاراستنی ئارامیی ناوچەکەدا بگێڕن.
لە پەیامەکەی نێچیرڤان بارزانیدا هاتووە: "پرسه و سهرهخۆشيى قووڵمان ئاراستهى گهل و حكوومهت و سهركردايهتيى ئێران دهكهين بۆ شههيدبوونى خوالێخۆشبوو ئايهتوڵڵا عهلى خامنهيى، رابهرى باڵاى كۆمارى ئيسلاميى ئێران و زاناى ديارى ئايينى."
سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە پەیامەکەیدا هاوسۆزی خۆی و هەرێمی کوردستانی بۆ ئێران دووپات کردووەتەوە و دەڵێت: "هاوسۆز و هاوبهشى خهميانين. له خواى مهزن داواكارين گيانى به بهزهيى و ميهرهبانيى خۆى شاد بكات و ئارامى و دڵنهوايى به ههمووان ببهخشێت."
لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەدا، نێچیرڤان بارزانی ئاماژەی بە دۆخی هەستیاری ناوچەکە کردووە و جەختی لەسەر گرنگیی "پاراستنى ئارامى و سهقامگيرى و چارهسهركردنى ئاشتیيانهى كێشهكان" کردووەتەوە.
لە کۆتایی پەیامەکەدا، سەرۆکی هەرێمی کوردستان داوایەک ئاراستەی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکات و رایدەگەیەنێت: "داوا له كۆمهڵگهى نێودهوڵهتى دهكهين ئهركى خۆى له ڕاگرتنى شهڕ و پێكدادان و گێڕانەوەى سهقامگيرى بۆ ناوچهكه جێبهجێ بكات."