رووسیا: ئێران داوای هاوکاریی سەربازیی لێ نەکردووین

پێش کاتژمێرێک

رووسیا رەتیدەکاتەوە تاران داوای هاوکاریی سەربازیی لێکردبن و جەخت لەوە دەکاتەوە، لەگەڵ هێورکردنەوەی دۆخەکەدان.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 05ـی ئاداری 2026، دیمیتری پیسکۆڤ، گوتەبێژی کۆشکی سەرۆکایەتیی رووسیا (کریملن) لە وەڵامی پرسیاری رۆژنامەنووسان، سەبارەت بە پێشهاتەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست رایگەیاند، ئێران تا ئێستا بە فەرمی داوای هاوکاریی سەربازیی لە مۆسکۆ نەکردووە.

پیسکۆڤ گوتی، "هیچ داواکارییەکی فەرمیمان لەلایەن تارانەوە بەدەست نەگەیشتووە بۆ ئەوەی لە رووی سەربازییەوە هاوکارییان بکەین".

ئەم پرسیارە دوای هێرشەکانی ئەم دواییەی ئیسرائیل و ئەمریکا دێت بۆ سەر ئێران. گوتەبێژی کریملن ئاماژەی بەوە دا، رووسیا بە وردی هەڵسەنگاندن بۆ دۆخەکە دەکات، چاودێریی رووداوەکان دەکەن و داوای خاوکردنەوەی گرژییەکانیش دەکەن.

شەڕەکە بەیانیی رۆژی شەممە، 28ـی شوباتی 2026 دەستیپێکرد. لەو رۆژەدا فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل لە ئۆپەراسیۆنێکی هاوبەشی ئاسمانیدا تاران-یان کردە ئامانج و عەلی خامنەیی، رێبەری باڵای ئێران، لەگەڵ دەیان سەرکردە و فەرماندەی باڵای سەربازیی دیکەیان کوشت.

لە وەڵامی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلدا، سوپای پاسدارانی ئێران لە سەرەتای شەڕەکەوە بە بەردەوامی لە رێگەی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان (درۆن) و مووشەکی دوورمەوداوە، ئیسرائیل و بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە وڵاتانی کەنداو، هەرێمی کوردستان و عێراق بۆمباران دەکات.

بەهۆی هێرشە ئاسمانییەکانی ئێرانەوە، شەش سەربازی ئەمریکی کوژراون و دەیان هاووڵاتیی ئیسرائیلیش کوژراو و برینداربوون. هەر لەبەر هەمان هۆکار، ئەمریکا ژمارەیەک لە باڵیۆزخانە و کونسوڵخانەکانی لە وڵاتانی ناوچەکە داخستووە و بەردەوامە لە گواستنەوەی هاووڵاتییانی بۆ شوێنی ئارام.

جگە لە سوپای پاسداران، گرووپە چەکدارە هاوپەیمانەکانی ئێرانیش بەشداریی شەڕەکەیان کردووە. لە عێراق و لوبنان، حزبوڵڵا و ژمارەیەک گرووپی دیکە رۆژانە بە مووشەک و درۆن هێرش دەکەنە سەر بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل.