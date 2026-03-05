هێزە ئەمنییەکانی هەرێمی کوردستان ئۆتۆمبێلێکی مووشەکهاوێژیان تێکشکاند

پێش 31 خولەک

هێزە ئەمنییەکانی هەرێمی کوردستان لە سنووری خازر ئۆتۆمبێلێکیان تێکشکاند، کە گروپە چەکدارەکان دەیانویست لەو رێگەیەوە هێرشی مووشەکی بکەنە سەر هەرێمی کوردستان.

سەرچاوەیەکی ئاگادار بە کوردستان 24ـی راگەیاند، شەوی رابردوو، چوارشەممە 4ـی ئاداری 2026، نزیک کاتژمێر 8:00ـی شەو، گرووپە میلیشیاکانی عێراق ئۆتۆمبێلێکیان هێنایە نزیک سەنگەرەکانی پێشمەرگە لە میحوەری خازر. دوای هاوێشتنی یەکەم مووشەک بەرەو شاری هەولێر، شوێنی ئۆتۆمبێلەکە لە بناری چیای زەرتک ئاشکرا بوو.

سەرچاوەکە ئاماژەی بەوە دا، هێزەکانی پێشمەرگە بە چەکی دۆشکە تەقەیان لە ئۆتۆمبێلەکە کرد، هەر لەوێدا بەتەواوی تێکشکێنرا.

ئەوەشی خستەروو، پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ پێنجشەممە، 05ـی ئاداری 2026، هێزێکی سوپای عێراق گەیشتنە شوێنی رووداوەکە، پاشماوەی ئۆتۆمبێلەکە و مووشەکەکانیان گواستەوە. تەنیا یەک مووشەک ئاڕاستە کرابوو، پێش هاوێشتنی مووشەکەکانی دیکە، پێشمەرگە پیلانەکەی شکست پێ هێنا.

ئەمە لە کاتێکدایە، ئەمڕۆ پێنجشەممە، 05ـی ئاداری 2026، پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سەرکۆنەی ئەو هێرشانەی کرد کە رۆژانە دەکرێنە سەر هەرێمی کوردستان و بە "هێرشی ترسنۆکانە" وەسفی کردن.

هەورامانی داوای لە حکوومەتی فیدراڵ و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی کرد، پەلامارەکانی سەر هەرێمی کوردستان رابگرن و کار بۆ پاراستنی خاک و خەڵکی هەرێمی کوردستان و ناوچەکە بکەن.