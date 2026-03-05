نووری مالیکی: دەبێت حکوومەتی داهاتووی عێراق سەربەخۆ بێت

پێش 35 خولەک

سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا رایگەیاند، هیوادارین حکوومەتی داهاتوو رێبازێکی نیشتمانی سەربەخۆ بگرێتەبەر کە لەگەڵ هیچ میحوەرێکی دیاریکراودا نەگونجێت.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 5ـی ئاداری 2026، نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا لە پلاتفۆرمی ئێکس نووسیویەتی، " دەبێت عێراق هێزێکی هاوسەنگ و چالاک بێت لە ناوچەکە، دەشڵێت، کورتترین رێگا بۆ دامەزراندنی سەقامگیری گفتوگۆ و یەکگرتنی ئابوورییە."

گوتیشی: هیوادارم لەسەر بنەمای ئەم پرەنسیپە حکوومەتی داهاتوو رێگایەکی نیشتمانی سەربەخۆ بگرێتەبەر کە لەگەڵ هیچ میحوەرێکی دیاریکراودا نەگونجێت.

نووری مالیکی ئاماژەی بەوەشکرد، دەبێت حکوومەت کار لەسەر بونیاتنانی هاوبەشی نێودەوڵەتی بکات و لەسەر بنەمای رێککەوتنەکان ئاسایش و گەشەسەندنی عێراق بەرز بکەنەوە و لەهەمان کاتیشدا رێز لە سەروەری وڵاتەکە بگرن.

سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا باسی لەوەشکردووە، عێراق ئاواتەخوازە پەیوەندیی هاوسەنگ و بەهێزی لەگەڵ هەموو وڵاتان هەبێت بەبێ جیاوازی، بە شێوەیەک کە خزمەت بە بەرژەوەندییە نەتەوەییەکانی و سەقامگیری ناوچەکە بکات.

لەکۆتایی قسەکانیدا نووری مالیکی گوتی: پێمان وایە هێزی عێراق و ئابوورییەکەی و پێگەکەی لە توانای دروستکردنی هاوسەنگی و کارلێککردنیەتی لەگەڵ هاوبەشەکانیدا.

ئەمە لەکاتێکدایە نووری مالیکی لەلایەن چوارچێوەی هەماهەنگی شیعە کاندیدکراوە بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق، بەڵام ئەمریکا بەهەموو شێوەیەک رەتی دەکاتەوە ئەم پۆستە بۆ مالیکی بێت.