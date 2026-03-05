وەزارەتی دارایی: زیاتر لە 274 ملیار دینار بۆ مووچەی مانگی شوبات خرایە سەر هەژمارەکەمان

پێش 57 خولەک

وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، گەیشتنی بەشێکی پارەی تەمویلی مووچەی مانگی شوباتی راگەیاند و ئاماژە بەوەش دەکات، هەفتەی داهاتوو خشتەی دابەشکردنی مووچە رادەگەیەندرێت.

لە راگەیەندراوێکی فەرمیدا کە ئەمڕۆ پێنجشەممە، 5ـی ئاداری 2026، بڵاوکراوەتەوە، وەزارەتی دارایی و ئابووری ئاشکرایکرد، "نیوەڕۆی ئەمڕۆ بڕی 274 ملیار و 962 ملیۆن دینار بە چوار گوژمە، وەک بەشێک لە تەمویلی مووچەی مانگی شوباتی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان، خرایە سەر هەژماری بانکیی وەزارەتەکەمان لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق".

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، ئەم بڕە پارەیەی کە گەیشتووە تایبەتە بە مووچەی مانگی شوباتی هەر یەک لە خانەنشینان، سوودمەندانی چاودێریی کۆمەڵایەتی، فەرمانبەرانی گرێبەست و مینحەی زیندانیانی سیاسی.

لەبارەی کاتی دابەشکردنی مووچە و گەیشتنی پارەی فەرمانبەرانی دیکەوە، وەزارەتی دارایی روونیکردووەتەوە کە چاوەڕێ دەکرێت لەگەڵ دەستپێکردنەوەی دەوامی فەرمی لە رۆژی یەکشەممەی داهاتوو، تەواوی تەمویلی مووچە بخرێتە سەر هەژمارە بانکییەکەیان.

لە کۆتاییشدا وەزارەتی دارایی دڵنیایی داوەتە مووچەخۆران و دەڵێت، "لەگەڵ گەیشتنی تەواوی پارەکە و وەرگرتنی لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق، راستەوخۆ خشتەی مووچەی مانگی شوبات رادەگەیەندرێت و دەست بە دابەشکردنی مووچە دەکرێت."