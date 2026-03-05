كڵۆپ دەبێتە راهێنەری ریال مەدرید؟

مەرجەكانی كڵۆپ بۆ راهێنەرایەتی ریال مەدرید ئاشكرا دەكرێن

دەنگۆی گفتوگۆیەكانی نێوان ریال مەدرید و یۆرگن كلۆپ وەكو بۆمبێك لە نێو میدیایەكانی ئیسپانیا بڵاوبووەوە، لە راپۆرتێكدا مەرجەكانی راهێنەرە ئەڵمانییەكە بۆ وەرگرتنی ئەركی راهێنەرایەتی ریال مەدرید ئاشكرا دەكرێن.

بە گوێرەی راپۆرتێكی رۆژنامەی ئاسی ئیسپانیا، لەنێو ژووری جلگۆڕینی اریزانانی ریال مەدرید شەپۆلێكی ناڕازیی لە دژی ئەلڤارۆ ئەربێلوای راهێنەری یانەكە دروست بووە، یاریزانەكان پێیانوایە ئەربێلوا لەڕووی قسەكردن و رێنمایی و پلانەوە كاریگەری نییە و هێشتا لە بواری راهێنەرایەتیدا پێـنەگەیشتووە.

ئەلڤارۆ ئەربێلوا راهێنەری ریال مەدرید لە كۆی 12 یاری 4 یاری دۆڕاندووە و 8 بردنەوەشی تۆمار كردووە، ئەمەش لە كاتێكدایە چابی ئالۆنسۆ لە ماوەی 34 یاری لەگەڵ ریال مەدرید 6 یاری دۆڕاندبوو لەگەڵ 24 سەركەوتنی هەبوو كەچی لە پۆستەكەی دوورخرایەوە.

رۆژنامەی ئاسی ئیسپانیا لە راپۆرتێكدا نووسیویەتی: شكستەكانی ئاربێلوا لەگەڵ ریال مەدرید بەرپرسانی یانەكەی تووشی شۆك كردووە، بۆیە بەخێرایی بەدوای شوێنگرەوەیدا دەگەڕێن.

ئاسی مەدریدی هێمای بۆ ئەوەش كردووە فلۆرێنتینۆ پێرێز سەرۆكی ریال مەدرید لەگەڵ یۆرگن كلۆپ گفتووگۆیەكانی دەستپێكردووە، ئەمەش هەواڵەش بووە بابەتی گەرمی میدیایەكانی ئیسپانیا.

بەگوێرەی هەمان سەرچاوە، كڵۆپ مەرجەكانی خۆی بە ریال مەدرید راگەیاندووە كە پێكهاتوون لە: دەستبەرداربوون لەو ئەستێرانەی هیچ خواست و روحیەتێكی جەنگاوەرانەیان بۆ بردنەوەی نازناوەكان نەماوە، هەروەها بودجەیەكی كراوە بخرێتە بەردەستی بۆ ئەوەی بە تەواوەتی هێڵی بەرگری یانەكە نوێ بكاتەوە، جگە لەوەش گرێبەستكردن لەگەڵ تەواوی ستافەكەی كە سەرجەمیان ئەڵمانین كە پێكهاتوون لە یاریدەدەرەكان و راهێنەرانی گۆڵپارێز و دەروونی و جەستەیی و پزیشكەكان كە ساڵانێكە بەیەكەوە كاریان كردووە.