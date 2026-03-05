چوار سەرۆکایەتییەکەی عێراق: سەرکۆنەی هێرشەکانی سەر هەرێمی کوردستان دەکەین

پێش کاتژمێرێک

چوار سەرۆکایەتییەکەی عێراق کۆبوونەوە و لە راگەیەنراوێکدا سەرکۆنەی هێرشە مووشەکی و درۆنییەکانی سەر هەرێمی کوردستانیان کرد.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 5ی ئاداری 2026، چوار سەرۆکایەتییەکەی عێراق لە کۆشکی سەرۆکایەتیی کۆمار کۆبوونەوە.

کۆبوونەوەکە بە ئامادەبوونی لەتیف رەشید، سەرۆککۆمار؛ محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیران؛ هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی پەرلەمان و فایەق زێدان سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری بەڕێوەچوو.

بەپێی راگەیەنراوی کۆبوونەوەکە، بەوردی پێداچوونەوە بۆ دوایین پێشهاتە ئەمنیی و سیاسییەکانی سەر ئاستی ناوچەکە و نێودەوڵەتی و کاریگەرییە راستەوخۆکانیان لەسەر بارودۆخی ناوخۆی عێراق کرا.

بەشداربووان گفتوگۆیان لەبارەی ئەو میکانیزمانە کرد حکوومەت دەیگرێتەبەر بۆ رێگریکردن لە پەلکێشکردنی وڵات بۆ نێو ئاگری ململانێ دەرەکییەکان. هەروەها جەختیان لە پاڵپشتیکردنی رێکارەکانی حکوومەت کردەوە بۆ چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری، پاراستنی سەروەریی وڵات، دابینکردنی ئاسایشی نێردە دیپلۆماسییەکان و پاراستنی رۆڵی هاوسەنگ و میحوەریی عێراق لە ناوچەکەدا.

سەرۆکایەتییەکان هەڵوێستی نەگۆڕی عێراقیان دووپاتکردەوە، رەتیانکردەوە خاکی عێراق وەک پێگەیەک بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ یان هەڕەشەکردن لە ئاسایشیان بەکاربهێنرێت. هاوکات سەرکۆنەی هەر هێرشێکیان کرد بکرێتە سەر شار و پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان و بە پێشێلکردنی سەروەریی نیشتمانیی وەسفیان کرد.

راگەیەنراوەکە ئاماژەی بەوە کرد، پێویستە دەستبەجێ ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان لە ناوچەکە رابگیرێن و رێز لە سەروەریی دەوڵەتان بگیرێت. هەروەها داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد بەپەلە بێتە سەر خەت بۆ رێگریکردن لە فراوانبوونی بازنەی ململانێکان. ئامادەبووان ئەوەشیان خستە روو، رێگەی دیپلۆماسی و دانوستان باشترین بژاردەیە بۆ دوورخستنەوەی ناوچەکە لە لێکەوتە مەترسیدارەکان.

لەسەر ئاستی ناوخۆییش، گرنگیی پەلەکردن لە تەواوکردنی شایستە دەستوورییەکان و بەهێزکردنی یەکڕیزیی نیشتمانی بۆ رووبەڕووبوونەوەی دۆخی ئێستا تاوتوێ کرا. ئەمە جگە لە پشتیوانیکردنی هەوڵەکانی حکوومەت بۆ چەسپاندنی ئاسایش، باشترکردنی گوزەران و خزمەتگوزارییەکانی هاووڵاتییان و بەردەوامبوون لە پرۆسەی چاکسازی و گەشەپێدانی بەردەوام.

لە کۆتایی کۆبوونەوەکەدا، ئامادەبووان جەختیان لە پاڵپشتیکردنی رێکارە ئەمنییەکان بۆ چەسپاندنی یاسا و رێسا کردەوە. بڕیاریش درا لێپرسینەوەی یاسایی و دادوەری بەرانبەر بڵاوکارانی دەنگۆ و پڕوپاگەندە لە رێگەی دەزگاکانی راگەیاندن و تۆڕە کۆمەڵایەتییەکانەوە بکرێت، چونکە هەڕەشەی راستەوخۆن بۆ سەر ئاشتیی کۆمەڵایەتی و ئاسایشی ناوخۆ.