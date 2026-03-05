بەغدا بەشێکی مووچەی مانگی 2ـی نارد

پێش 15 خولەک

سەرچاوەیەک لە لقی هەولێری بانکی ناوەندی رایگەیاند، گوژمەی یەکەمی مووچەی مانگی 2ـی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان خرایە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی .

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 5ـی ئاداری 2026، سەرچاوەیەک لە لقی هەولێری بانکی ناوەندی بە کوردستان24ـی راگەیاند، بەغدا گوژمەی یەکەمی مووچەی مانگی شوبات '2'ـی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانی خستە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان.

سەرچاوەکە ئاماژەی بەوەشکرد، ئەم گوژمەیەی بەغدا ناردوویەتی 274 ملیار دینارە، بڕیاریشە تاوەکوو رۆژی یەکشەممەی داهاتوو، تەواوی پارەی مووچەی مانگی شوباتی فەرمانبەران بخرێتە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان.