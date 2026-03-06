هەڵبژاردەی عێراق ناتوانێت گەشتی مەکسیک بکات

پێش 40 خولەک

فێدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق دوێنێ رۆژی پێنج شەممە 5ـی ئاداری 2026، فێدراسیۆنی تۆپی پێ جیهان '' فیفا ''ـی ئاگادار کردووەتەوە، ئەگەر دۆخی ناوچەکە بەم شێوەی ئێستا بەردەوام بێت، ئەوان ناتوانن هیچ گەشتێک بۆ دەرەوەی وڵات بکەن.

دوای بڵاوبونەوەی ئەو هەواڵە غالب الزاملی ئەندامی فێدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق بە ماڵپەری مەوازین نیوزی راگەیاند، ئەوان بەو هیوایەن فێدراسیۆنی تۆپی پێی جیهان هاوکاریان بێت و یاری قۆناغی پلەی ئۆفی پاشکۆی مۆندیالی 2026 دوابخرێت.

ئەو ئەندامەی فێدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق راشیگەیاند، پێشتر جیانی ئینفانتینۆ سەرۆکی فیفا فێدراسیۆنەکەیانی ئاگادار کردووەتەوە کە چاودێری هەموو بارودۆخێک دەکەن و لە ماوەیەکی کەم ئەم بابەتە یەکلایی دەکەنەوە.

بڕیارە هەڵبژاردەی تۆپی پێی عێراق رۆژی 31ـی ئەم مانگە لە قۆناغی پلەی ئۆفی پاشکۆی مۆندیالی 2026، لە مەکسیک رووبەڕووی براوەی یاری نێوان هەڵبژاردەکانی بولیڤیا و سۆرینام ببێتەوە، بەڵام بەهۆی بارودۆخی ناوچەکە و هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران، گەشتە ئاسمانیەکانی عێراق وەستاون، ئەمەش وایکردووە هەڵبژاردەی عێراق تووشی گرفتی گەورە بێتەوە.