رۆیتەرز: بەرهەمهێنانی نەوتی عێراق بە رێژەی 70% دابەزیوە

پێش کاتژمێرێک

سێ سەرچاوە لە کەرتی نەوتی عێراق بە ئاژانسی رۆیتەرزیان رایانگەیاندووە، بەرهەمهێنانی نەوتی عێراق لە کێڵگە سەرەکییەکانی باشووری وڵات بە رێژەی 70% کەمی کردووە و بڕی بەرهەمهێنان لە ئێستادا گەیشتووەتە 1.3 ملیۆن بەرمیل لە رۆژێکدا.

یەکشەممە 8ـی ئاداری 2026، ئاژانسی رۆیتەرز لە زاری سێ سەرچاوە لە کەرتی نەوتی عێراق، بڵاویکردەوە، بەرهەمهێنانی نەوتی عێراق لە کێڵگە سەرەکییەکانی باشووری وڵات بە رێژەی 70% کەمی کردووە، ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەم دابەزینە گەورەیە لە کاتێکدایە کە ئاستی بەرهەمهێنان لەو کێڵگانەدا پێش دەستپێکردنی جەنگی نێوان ئێران، ئیسرائیل و ئەمریکا، نزیکەی 4.3 ملیۆن بەرمیل بووە لە رۆژێکدا.

سەرچاوەکان باسیان لەوەکردووە، هۆکاری ئەم پاشەکشەیەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە عێراق ناتوانێت نەوتەکەی لە رێگەی گەرووی هورمزەوە هەناردە بکات، ئەوەش بەهۆی ئەو جەنگەی کە ئەمریکا و ئیسرائیل دژی ئێران بەرپایان کردووە.

لەم بارەیەوە، بەرپرسێک لە کۆمپانیای نەوتی بەسرە کە سەرپەرشتی پڕۆسەی بەرهەمهێنان و هەناردەکردن لە باشووری وڵات دەکات، رایگەیاندووە: "کۆگاکانی نەوتی خاو گەیشتوونەتە ئەوپەڕی توانای خۆیان و پڕ بوونە لە نەوت، هەر بۆیە ئەو بڕە کەمەی دوای کەمکردنەوەکە بەرهەم دەهێنرێت، تەنها بۆ دابینکردنی پێداویستی پاڵاوگەکانی ناوخۆی وڵات بەکاردەهێنرێت."