پەرلەمانی عێراق کارنامەی دانیشتنی رۆژی دووشەمەی بڵاوکردەوە

پێش کاتژمێرێک

فەرمانگەی راگەیاندنی پەرلەمانی عێراق، کارنامەی دانیشتنی رۆژی دووشەممەی بڵاو کردەوە و ئاماژەی بەوەکردووە، دانیشتنەکە سبەی کاتژمێر 9ـی شەو بەڕێوەدەچێت.

یەکشەممە 8ـی ئاداری 2026، فەرمانگەی راگەیاندنی پەرلەمانی عێراق، لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند: کارنامەی دانیشتنی سبەی دووشەممە، تایبەت دەبێت بە سوێندی دەستووریی ژمارەیەک لە پەرلەمانتارە جێگرەوەکان و دەنگدان لەسەر ئەندامانی لیژنە پەرلەمانییەکان، هاوکات چەند گفتوگۆیەکی گشتیش ئەنجام دەدرێت.

پەرلەمانی عێراق لە دانیشتی رابردوو بە مەبەستی تاوتوێکردنی دۆخی عێراق و دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکە، بە ئامادەبوونی فەرماندە باڵا سەربازی و ئەمنییەکانی عێراق کۆبووەوە.

بەڵام پەرلەمانتارانی نزیک لە گرووپە چەکدارەکانی عێراق دەرفەتەکەیان قۆستەوە، بۆ ئەوەی دروشمی دژی ئەمریکا و ئیسرائیل بڵێنەوە و پاڵپشتی خۆیان بۆ ئێران و ئەو گرووپە چەکدارەنەی عێراق دووپاتبکەنەوە کە لە سەرتای دەستپێکردنی جەنگی نێوان ئێران، ئیسرائیل و ئەمریکاوە بەردەوام هێرشی مووشکەی و درۆنییان کردووەتەوە سەر هەرێمی کوردستان