لە 9 رۆژدا تەنیا 66 کەشتی بە گەرووی هورمزدا تێپەڕیون

گەرووی هورمز
رۆژهەڵاتی ناوەڕاست داخستنی گەرووی هورمز

بەهۆی پەرەسەندنی ئاڵۆزییە سەربازییەکان لە ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، جوڵەی کەشتییە بازرگانییەکان لە گەرووی هورمز بە شێوەیەکی بەرچاو کەمی کردووە و لە ماوەی 9 رۆژی رابردوودا تەنیا 66 کەشتی لەو گەرووەوە تێپەڕیون.

پێگەی نێودەوڵەتیی چاودێریی جوڵە دەریاییەکان لە راپۆرتێکدا ئاشکرای کردووە، بەهۆی ناسەقامگیریی باری تەناهی لە ناوچەکە، لە ماوەی 9 رۆژدا تەنیا نزیکەی 66 کەشتی توانیویانە بە گەرووی هورمزدا تێپەڕن. بەگوێرەی زانیارییەکان، لەو ژمارەیە 15 کەشتییان ئێرانی بوون و کەشتییەکانی دیکەش زۆرینەیان هەڵگری ئاڵای وڵاتانی هیندستان، چین و تورکیا بوون.

لە راپۆرتەکەدا ئاماژە بەوەش کراوە، سوپای پاسدارانی ئێران رێگریی توند دەکات و رێگە نادات کەشتییە بازرگانییەکانی ئەمریکا و بەریتانیا بە گەرووەکەدا تێپەڕن، ئەمەش وەک کاردانەوەیەک بەرانبەر بەو گرژییە چەکدارییانەی کە لە نێوان تاران و هاوپەیمانە رۆژئاواییەکاندا هەیە.

ئەم دابەزینە پێوانەییە لە ژمارەی کەشتییەکان لە گەرووی هورمز، کە یەکێکە لە گرنگترین رێڕەوە ئاوییەکانی جیهان بۆ گواستنەوەی وزە، نیشانەی کاریگەرییە قووڵەکانی شەڕ و ئاڵۆزییەکانە لەسەر بازرگانیی دەریایی و ئاسایشی وزە لەسەر ئاستی جیهاندا.

 
 
سارەوان حەمەساڵح ,