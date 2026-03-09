دوایین گوژمەی تەمویلی مووچەی مانگی شوبات خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی

پێش 11 خولەک

دوایین گوژمەی تەمویلی مووچەی مانگی شوبات (2) خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی.

وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا ئەوەی خستە روو، ئەمڕۆ دووشەممە، 09ـی ئاداری 2026، بڕی (295) ملیار و (405) ملیۆن دینار وەک دوایین گوژمەی تەمویلی مووچەی مانگی شوبات (2)ـی فەرمانبەران و مووچەخۆران خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتەکەیان لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.

بە گوێرەی راگەیەنراوەکە، هەر ئەمڕۆ دووشەممە؛ دوای تەواوکردنی رێکارەکان و وەرگرتنی پارەکە لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق، خشتەی مووچە رادەگەیەنرێت و دەست بەدابەشکردنی مووچە دەکرێت.

وەزارەتی دارایی و ئابووری روونیشیکردووەتەوە، بۆ ئەم مانگەش، وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ بڕی 16 ملیار و 107 ملیۆن و 881 هەزار دیناری لە تەمویلی مووچەی مانگی شوبات نەناردووە کە بریتییە لە شایستەی مووچەی مانگەکانی ڕابردووی خانەنشینانی شارستانی و سەربازی.

باسی لەوەش کردووە، "بەداخەوەم وەزارەتی دارایی فیدراڵ، بڕی ئەو 36 ملیار و 360 ملیۆن و 864 هەزار دینارەشی خەرج نەکردووەتەوە کە مانگی رابردوو لە تەمویلی مووچەی مانگی کانوونی دووەم (1)ی ئەمساڵی بڕیبوو کە شایستەی ساڵی ڕابردووی خانەنشینانی سەربازی و شارستانی و کەمئەندامانی سەنگەر بوو، سەرەڕای ئەوەی لە رێی نوسراوی فەرمی و ناردنی تیمی تەکنیکییەوە، روونکردنەوەی پێویستیشمان پێدابوون و داوای خەرجکردنی ئەو شایستانەمان کردبوو".