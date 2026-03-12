دڵشاد شەهاب: ساڵح موسلیم یەکێک بووە لە خەباتکارە دیارەکانی رۆژئاوای کوردستان

پێش 28 خولەک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 12ـی ئاداری 2026، دڵشاد شەهاب، گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان، بە نوێنەرایەتیی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، بەشداریی لە رێوڕەسمی بەڕێکردنی تەرمی خەباتکاری دیاری کورد ساڵح موسلیم بۆ رۆژئاوای کوردستان کرد.

لە لێدوانێکدا بۆ رۆژنامەنووسان دڵشاد شەهاب، رایگەیاند، "ئەمڕۆ بە خەمگینییەکی زۆرەوە و بەناوی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، ئامادەبووین بۆ ماڵئاواییکردن و دەربڕینی پرسە و سەرەخۆشی بۆ کۆچی دوایی خەباتکاری گەلەکەمان رێزدار ساڵح موسلیم".

لە درێژەی قسەکانیدا نوێنەرەکەی سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بە رۆڵ و پێگەی کۆچکردوو کرد و گوتی، "ساڵح موسلیم یەکێک بووە لە خەباتکارە دیارەکانی رۆژئاوای کوردستان و چەندین ساڵی تەمەنی خۆی لە پێناو خزمەتکردنی گەلی کورد و نەتەوەکەیدا تەرخان کردووە. بێگومان بە کۆچی دوایی خەباتگێڕێکی مەزنی وەکو ئەو، بۆشاییەکی گەورە دروست دەبێت".

هاوکات دڵشاد شەهاب پرسە و هاوخەمیی قووڵی خۆی و سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستانی ئاراستەی کەسوکار، هاوڕێیان، بنەماڵەی خوالێخۆشبوو، خەڵکی رۆژئاوای کوردستان و سەرجەم نەتەوەی کورد کرد و هیوای خواست خوای گەورە جێگەی بە بەهەشت شاد بکات و سەبووری و ئارامی بە هەموولایەک ببەخشێت.

لە کۆتایی قسەکانیدا دڵشاد شەهاب جەختی لە بەردەوامیی رێبازی خەباتگێڕان کردەوە و روونیشی کردەوە، "ئێمە دڵنیاین خەباتگێڕانی دیکەی گەلەکەمان لەم پێناوەدا بەردەوام دەبن و ئەو بۆشاییە پڕ دەکەنەوە بەهۆی لەدەستدانی ئەم کەسایەتییە تێکۆشەرەوە دروست بووە".