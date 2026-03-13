ئیمارات: لە سەرەتای جەنگەوە تا ئێستا زیاتر لە 1800 مووشەک و درۆنی ئێرانمان بەرپەرچداونەتەوە

پێش 45 خولەک

وەزارەتی بەرگریی ئیمارات تێکشکاندنی 34 ئامانجی ئاسمانیی نوێی ڕاگەیاند و ئاشکرای کرد کە لە سەرەتای گرژییەکانەوە تا ئێستا زیاتر لە 1800 مووشەک و درۆنی ئێرانییان پووچەڵ کردووەتەوە، هاوکات ئاماری قوربانییانی هێرشەکانی بڵاو کردەوە کە هاووڵاتییانی چەندین وڵاتی جیاوازی تێدایە.

هەینی 13ـی ئاداری 2026، وەزارەتی بەرگریی ئیمارات ڕایگەیاند، سیستەمی بەرگریی ئاسمانیی وڵاتەکە ڕووبەڕووی هێرشێکی نوێ بووەتەوە و توانیویەتی 7 مووشەکی بالیستی و 27 فڕۆکەی بێفڕۆکەوان تێکبشکێنێت. ئەمە لە کاتێکدایە کە ناوچەکە لەژێر شەپۆلێکی توندی هێرشە بەردەوامەکانی ئێراندایە.

وەزارەتەکە ئامارێکی گشتگیری بڵاو کردەوە کە تێیدا هاتووە، لە سەرەتای دەستپێکردنی هێرشەکانەوە تا ئێستا، بەرگریی ئاسمانیی ئیمارات توانیویەتی ڕووبەڕووی 285 مووشەکی بالیستی، 15 مووشەکی کڕوز و 1567 درۆن. ببێتەوە

بەپێی ڕاگەیەندراوەکە، ئەم هێرشانە تا ئێستا بوونەتە هۆی گیانلەدەستدانی 6 کەس لە ڕەگەزنامەکانی ئیماراتی، پاکستانی، نیپاڵی و بەنگلادیشی و برینداربوونی 141 کەسی دیکە لە 28 ڕەگەزنامەی جیاواز، کە لەنێویاندا هاووڵاتییانی ئیماراتی، میسری، سوودانی، عێراقی، ئێرانی، عومانی، فەلەستینی و سویدی هەن.

وەزارەتی بەرگری جەختی کردەوە کە هێزەکانیان لەوپەڕی ئامادەباشیدان بۆ تێکشکاندنی هەر هەڕەشەیەک کە ئاسایش و سەروەریی وڵاتەکە بکاتە ئامانج.