کەلار.. کورتەفیلمی "دوو هەزار دینار" بەرهەمهێنرا

پێش 34 خولەک

کورتەفیلمی "دوو هەزار دینار" کە لە داڕشتنەوە و دەرهێنانی بۆتان ئیبراهیمە و باس لە پەیوەندی نێوان باوک و منداڵ دەکات، لە کەلار بەرهەمهێنرا.

هەینی، 13ی ئاداری 2026، بۆتان ئیبراهیم، دەرهێنەری ئەو کورتەفیلمە بە کوردستان24ی گوت، "کورتە فیلمی "دوو هەزار دینار"، لە دەرهێنان و داڕشتنەوەی منە و هەر یەکە لە سەردار نۆڕێ و شایار سەردار رۆڵی لەم فیلمە دەبینن، یاریدەدەری دەرهێنەر، حوسێن عەبدوڵڵا عەزیزە و سەرپەرشتیاری هونەری، زیاد محەمەد عەلییە و ئارایشت لەلایەن جەیلان مەجید جێبەجێکراوە."

بۆتان ئیبراهیم گوتیشی، "کورتەفیلمی "دوو هەزار دینار"، باس لە پەیوەندی باوک و منداڵ دەکات، وەک بەرهەمێکی کۆمەڵایەتی و خێزانی ئامادەکراوە، کە تیشک دەخاتە سەر پەیوەندی نێوان باوک و منداڵ و ئەو بیرکردنەوە و کێشە دەروونییانەی کە بەهۆی باروودۆخی جیاواز لە ژیانی رۆژانەدا درووست دەبن."

ئەو دەرهێنەرە باس لە ئامانجی بەرهەمهێنانی ئەو کورتەفیلمە دەکات و دەڵێت، "ئامانج لە درووستکردنی ئەم کورتەفیلمە پیشاندانی کێشە کۆمەڵایەتی و خێزانییەکانە بە شێوەیەکی هونەری، هەروەها پشتگیریکردنە لە گەشەکردنی فیلمسازی لە ناوچەی گەرمیان."

شایەنی باسە، کورتەفیلمی "دوو هەزار دینار"، کە لە دەرهێنانی بۆتان ئیبراهیمە، بڕیارە مانگی نیسانی 2026 لە کەلار نمایش بکرێت.