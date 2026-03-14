دیمەشق.. ساڵیادی لەدایکبوونی مەلا مستەفا بارزانی بەرز راگیرا

ئەنجوومەنی نیشتمانیی کوردی لە سووریا ، لە رێوڕەسمێکی تایبەتدا لە شاری دیمەشقی پایتەختی سووریا، یادی لەدایکبوونی باوکی نەتەوەیی کورد و رابەری بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کوردستان، مەلا مستەفا بارزانی کردەوە. بەشداربووان جەختیان لە بەردەوامیی ڕێبازەکەی بۆ بەدەستهێنانی ئازادی و دادپەروەری کردەوە و ئەو یادەیان بە نوێکردنەوەی پەیمان بۆ بەها نیشتمانییەکان وەسف کرد.

ئێوارەی ئەمڕۆ شەممە 14ـی ئاداری 2026، لە ناوچەی تەڕاسات ئەلڕەبوە لە پایتەختی سووریا دیمەشق، لیژنەی ناوخۆیی دیمەشقی سەر بە ئەنجوومەنی نیشتمانیی کوردی لە سووریا، ئاهەنگێکی شایستەی بۆ بەرزڕاگرتنی یادی لەدایکبوونی باوکی نەتەوەیی کورد و رابەری بزووتنەوەی رزگاریخوازی کوردستان، مەلا مستەفا بارزانی رێکخست. ئەم بۆنە نەتەوەیی و نیشتمانییە ژمارەیەکی زۆر لە کەسایەتییە دیارەکان و کوردانی نیشتەجێی پایتەختی کۆکردەوە

کەشی رێوڕەسمەکە پڕ بوو لە دەربڕینی هەستی وەفاداری بۆ خەبات و تێکۆشانی بارزانیی نەمر. لە وتارەکاندا، ئامادەبووان وێستگە مێژووییەکانی ژیانی ئەو سەرکردەیان وەبیرهێنایە و تیشکیان خستە سەر ئەو قوربانییانەی لەپێناو چەسپاندنی بەهاکانی ئازادی و کەرامەتی نەتەوەکەیدا داویەتی. رێکخەرانی بۆنەکە جەختیان لەوە کردەوە کە ئەم کۆبوونەوەیە تەنیا یادکردنەوەیەکی ئاسایی نییە، بەڵکوو نوێکردنەوەی پەیمانە بۆ پابەندبوون بەو پرەنسیپە مرۆیی و نیشتمانییانەی کە رێبەری کۆچکردوو تەواوی تەمەنی خۆی لەپێناویاندا تەرخان کرد.

لە کۆتایی رێوڕەسمەکەدا، ئامادەبووان پێداگرییان لەسەر گرنگیی پاراستنی ئەم میراتە مێژووییە کرد. ئاماژەیان بەوەش دا کە ئامادەبوونی ئەم جەماوەرە لە دڵی دیمەشقدا، گوزارشت لە قووڵیی پەیوەندی و پێزانینی جەماوەری دەکات بۆ ئەو سەرکردانەی کە شوێنپەنجەیەکی کاڵنەبووەوەیان لە مێژووی ناوچەکەدا بەجێهێشتووە.

لەم بارەیەوە، وەک دەربڕینی هەستی وەفاداری، چەندین کەسایەتیی بەشداربوو لەوانە ئیمان کەندی، سەعد محەممەد، و ئەحمەد حاجو لە لێدوانەکانیاندا جەختیان لەسەر بەردەوامبوونی کاروانی خەبات کردەوە بەرەو هێنانەدیی خواستە رەواکانی گەلی کورد لە ئازادی و دادپەروەریدا.