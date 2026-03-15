سیاسی

بەقایی: داواکاریی ئەڵمانیا بۆ راگرتنی جەنگ بێمانەیە

ئیسماعیل بەقایی، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران، داواکارییەکەی فریدریش مێرز، راوێژکاری ئەڵمانیا لە تاران بۆ کۆتاییهێنان بە ململانێکان لەگەڵ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل، بە "کارێکی بێمانا و پێکەنیناوی" وەسف کرد.

 ئیسماعیل بەقایی لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "X" داوای لە راوێژکاری ئەڵمانیا کردووە، لە جیاتی تاران، رووی دەمی بکاتە واشنتن و تەلئەبیب بۆ ئەوەی کۆتایی بە جەنگ بهێنن و لێپرسینەوەیان لەگەڵدا بکرێت لەسەر ئەو "تاوانە دڕندانانەی" بەرامبەر گەلی ئێران ئەنجامیان داوە.

گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ئاماژەی بەوەش کرد: "راوێژکاری ئەڵمانیا داوا لە ئێران دەکات کۆتایی بە جەنگ بهێنێت! ئەمە کارێکی زۆر بێمانایە؛ چۆن داوا لە ئێران دەکرێت کە خۆی قوربانی دەستدرێژییەکی بەردەوام و بێ پاساوە، بە هەر شێوەیەک بێت کۆتایی بە ململانێکان بهێنێت؟" هەروەها دەپرسێت: "بۆچی رووی داواکارییەکانتان ناکەنە ئەو دەستدرێژکارە توڕانەی بەرپرسن لە بۆردومانکردن و کوشتنی ئێرانییەکان؟ بۆچی داوای لێپرسینەوە لە ئەمریکا و ئیسرائیل ناکەن لەسەر ئەو تاوانە قێزەونانە؟"

ئەم لێدوانانەی تاران لە کاتێکدایە، لە 28ی شوباتی رابردووەوە ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشێکی سەربازیی فراوانیان دژی ئێران دەستپێکردووە، کە بەهۆیەوە عەلی خامنەیی، رێبەری باڵای کۆماری ئیسلامی و ژمارەیەک لە فەرماندە سەربازییە باڵاکان و هاووڵاتیانی مەدەنی گیانیان لەدەستدا، ئەمەش سەرەڕای ئەوەی گفتوگۆ ئەتۆمییە ناڕاستەوخۆکانی نێوان تاران و واشنتن بەردەوام بوون.

 
 
ئیسرا ئەنوەر ,