عێراقچی: ئێران رێز لە سەروەریی عێراق دەگرێت

عێراقچی: پێشوازیی لە کاندیدکردنی زەیدی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق دەکەین

پێش 10 خولەک

وەزیری دەرەوەی ئێران، پێشوازیی لە کاندیدکردنی عەلی زەیدی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق دەکات و هیوای سەرکەوتنی بۆ دەخوازێت.

هەینی، 1ـی ئایاری 2026، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: "پێشوازیی لە بڕیاری چوارچێوەی هەماهەنگی لە بارەی کاندیدکردنی عەلی فالح زەیدی، بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق دەکەم، هەروەها هیوای سەرکەوتنی بۆ دەخوازم لە پێکهێنانی حکوومەت و خزمەتکردنی گەلی عێراق".

هاوکات وەزیری دەرەوەی ئێران، جەختی لە رێزگرتنی ئێران بۆ "سەروەریی عێراق و پاڵپشتیکردنی لە سەقامگیریی سیاسی و گەشەپێدان و بەهێزکردنی هاوکارییەکان بە شێوەیەک کە خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی هەردوو نەتەوە بکات" کردەوە.

ئێوارەی دووشەممە 27ـی نیسانی 2026، لایەنەکانی نێو چوارچێوەی هەماهەنگی، بە فەرمی لەسەر دیاریکردنی عەلی فالح زەیدی، وەک تاکە کاندیدیان بۆ وەرگتنی پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق رێککەوتن.