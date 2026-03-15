هۆشداری لە بارانی بەلێزمە و بەرزبوونەوەی ئاستی ئاو لە هەرێمی کوردستان دەدرێت

بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، پێشبینییەکانی بۆ کەشوهەوای 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکردەوە و رایدەگەیەنێت، شەپۆلێکی باران بارین رووی لە ناوچەکە کردووە و لە هەندێک ناوچە بارانی لێزمە دەبارێت.

بەگوێرەی راپۆرتی کەشناسی، ئەمڕۆ یەکشەممە 15ـی ئاداری 2026، باران بارین لە زۆربەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بەردەوام دەبێت. لە کاتەکانی ئێوارەدا بەهۆی زیادبوونی کاریگەری نزمەپاڵەپەستۆی دەریای ناوەڕاست، شەپۆلەکە بەهێزتر دەبێت، بەتایبەت لە ناوچە شاخاوییەکان و سنووری ئیدارە سەربەخۆکانی زاخۆ و سۆران.

کەشناسی ئاماژەی بەوە کردووە، لە ناوچەکانی ئاکرێ، بجیل، دینارتە، بەردەڕەش، شەقڵاوە، کۆڕێ، پیرمام و بەشێک لە بارزان، بارانی لێزمە و هەورە تریشقە دەبێت، کە ئەگەری بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی لێ دەکەوێتەوە. هەروەها لە شەو درەنگ و بەرەبەیانی رۆژی دووشەممەدا، کاریگەری ئەم شەپۆلە بە چڕی دەگاتە سنووری پارێزگای سلێمانی، ئیدارەی راپەڕین و بەشێک لە گەرمیان.

سەبارەت بە کەشی رۆژی دووشەممە 16ـی ئاداری 2026، کەشناسی رایگەیاندووە کە شەپۆلەکە بەردەوام دەبێت و چڕترین ماوەی دابارین لە بەرەبەیاندا لە سنووری سلێمانی و راپەڕین دەبێت. لە دوای نیوەڕۆوە کاریگەری شەپۆلەکە بەرەو لاوازی دەچێت و باران بە شێوەی نمەبارانی پچڕپچڕ دەبێت.

هاوکات پێشبینی دەکرێت لە لوتکەی شاخە بەرزە سنوورییەکان بەفر ببارێت و لە هەندێک ناوچەی شاخاویش ئەگەری بارینی تەزرە هەیە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی:

هەولێر: 14

سلێمانی: 12

دهۆک: 14

کەرکووک: 16

هەڵەبجە: 13

زاخۆ: 14

سۆران: 10

گەرمیان: 15

حاجی ئۆمەران: 6

پیرمام: 10