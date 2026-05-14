کۆی پڕۆژەکانی رێگاوبان لە کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان
کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان گرنگی زۆری بە سێکتەری رێگاوبان داوە، ژمارەیەکی بەرچاو لە پڕۆژەی خزمەتگوزاری لە سەرجەم پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان جێبەجێکراون.
یەکەم: پڕۆژەکانی رێگەوبانی دەرەوە
لە ماوەی کابینەی نۆیەمدا، گرنگییەکی زۆر بە تۆڕی رێگەوبانەکان دراوە، بەمشێوەیەی خوارەوە،
کۆی گشتی پڕۆژەکان 1,119 پڕۆژە.
کۆی گوژمە 4.3 تریلیۆن دینار.
درێژیی رێگەکان 5,126 کم.
دابەشبوونی پڕۆژەکان بەسەر ناوچەکاندا،
هەولێر 271 پڕۆژە
سلێمانی 395 پڕۆژە
دهۆک127 پڕۆژە
هەڵەبجە: 40 پڕۆژە
سۆران 102 پڕۆژە
گەرمیان 69 پڕۆژە
راپەڕین 97 پڕۆژە
زاخۆ 13 پڕۆژە
دووەم: پڕۆژەکانی شەقام و پردی نێو شارەکان
سەبارەت بە پڕۆژەکانی نێو شارەکان، حکوومەت کارێکی چڕی بۆ ئاوەدانکردنەوەی شەقام و دروستکردنی پرد ئەنجامداوە.
کۆی گشتی 2,168 پڕۆژە.
گوژمەی تەرخانکراو 2 تریلیۆن دینار.
سێیەم: کۆی گشتی پڕۆژەکانی شارەوانی
لە ئاستی شارەوانییەکانی هەرێمی کوردستان، ئامارەکان بەمشێوەیەن،
هەولێر 2,519 پڕۆژە
سلێمانی 772 پڕۆژە
دهۆک 1,450 پڕۆژە
هەڵەبجە: 94 پڕۆژە
سۆران: 144 پڕۆژە
زاخۆ: 91 پڕۆژە
چوارەم: ئەندازیاریی هاتوچۆ و سەلامەتی رێگەوبان
بۆ کەمکردنەوەی رووداوەکانی هاتوچۆ و پاراستنی سەلامەتی هاوڵاتییان، ئەم هەنگاوانە نراون،
پرد و ژێرپردی پەڕینەوە 59 پرد.
پەرژینی ئاسنین 45 کم.
هێڵکاریی رێگە و شەقام 883 کم.
هێڵکاری پەڕینەوەی پیادە 296 هێڵ.
بەربەستی کەمکردنەوەی خێرایی (مەتەر) 1,500 بەربەست.
هێمای هاتوچۆ 16,000 هێما.