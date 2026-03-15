ئاسایشی نیشتمانیی عێراق: هێرشەکانی نزیک فڕۆکەخانەی بەغدا مەترسین بۆ سەر زیندانی کەرخ

راوێژکاریی ئاسایشی نیشتمانیی عێراق, هۆشداریی توند دەدات لە دووبارەبوونەوەی هێرشەکان بۆ سەر دەوروبەری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی بەغدا و ئاماژە بەوە دەکات، کە ئەو هێرشانە هەڕەشەیەکی راستەوخۆن بۆ سەر ئاسایشی زیندانی کەرخ.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 15ـی ئاداری 2026، لە راگەیەنراوێکدا، راوێژکاریی ئاسیشی نیشتمانیی عێراق، رایگەیاندووە، بە توندی هۆشداری دەدەین لە دووبارەبوونەوەی هێرشەکان لە نزیک فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی بەغدا؛ بەهۆی ئەوەی هەڕەشەیەکی راستەوخۆ و مەترسیدار لەسەر ئاسایش و سەلامەتیی زیندانی ناوەندیی کەرخ دروست دەکەن."

هاوکات جەختی لەوەش کردووەتەوە، بەردەوامبوونی ئەم دەستدرێژییانە بە هیچ شێوەیەک قبووڵکراو نییە"، و داوا لە "سەرجەم لایەنە پەیوەندیدارەکان دەکەین بەرپرسیارێتیی تەواوی خۆیان لەئەستۆ بگرن و رێوشوێنی توند و دەستبەجێ بگرنەبەر بۆ رێگریکردن لە هەر هێرشێکی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان یان مووشەک؛ بەهۆی ئەو مەترسییە گەورانەی کە لەسەر ئاسایشی زیندانەکە و ناوچەکانی دەوروبەری دروستی دەکەن."

کاتژمێر 7:00ـی ئێوارەی ئەمڕۆ شەممە 15ـی ئاداری 2026، فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی بەغدا و دەوروبەری بە پێنج موشەک کرانە ئامانج.

بە گوێرەی زانیارییەکان، موشەکەکان لەم شوێنانە کەوتوونەتە خوارەوە:

1- ناو گۆڕەپانی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەغدا.

2- وێستگەی پاککردنەوەی ئاو.

3- نزیک بنکەی ئاسمانی شەهید عەلا.

4- نزیک زیندانی ناوەندیی (کەرخ).