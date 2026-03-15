پشتیوان سادق: هەرێمی کوردستان لە شەڕی ناوچەکە بێلایەنە

وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئایینیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان جەخت لە بێلایەنیی هەرێمی کوردستان لە ململانێکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکاتەوە و ئاماژە بەوەش دەدات کە بەهۆی بارودۆخی ناوچەکەوە، پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق کارێکی قورسە.

یەکشەممە، 15ـی ئاداری 2026، پشتیوان سادق، وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئایینیی حکومەتی هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 لەبارەی دۆخی ئەمنی و گرژییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە، ڕایگەیاند: "هەرێمی کوردستان بێلایەنە لەو شەڕ و شۆڕەی کە لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە دەوروبەرمان هەیە." ئاماژەی بەوەش کرد کە هەموو کەسێک دژی شەڕە، چونکە لە شەڕدا مرۆڤایەتی دەبێتە قوربانی و زەرەر و زیانی زۆر بەر هەموو لایەک دەکەوێت.

پشتیوان سادق نیگەرانیی خۆی دەربڕی بەرانبەر بەو پەلامارانەی دەکرێنە سەر هەرێم و گوتی: "بەداخەوە هەرێمی کوردستان لەلایەن خەڵکانێکی لەیاسابەدەرەوە، ناوە ناوە بە درۆن هێرشی دەکرێتە سەر، بەتایبەتی هەولێری پایتەخت." لەم ڕووەوە سوپاسی هێزەکانی هاوپەیمانانی کرد کە رۆڵیان هەبووە لە بەرپەرچدانەوەی زۆربەی هەرە زۆری ئەو هێرشانە. هیواشی خواست کە مانگی ڕەمەزان و جەژن ببنە هۆکارێک بۆ کۆتایهێنان بەم شەڕ و کێشانە و گەڕانەوەی ئارامی بۆ تەواوی ناوچەکە.

سەبارەت بە پرسی سیاسیی عێراق و پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت، وەزیری ئەوقاف روونیکردەوە کە کێشەی گەورەتر لە عێراقدا هەیە، بەتایبەتی پرسی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار و دیاریکردنی کاندیدی سەرۆکوەزیران کە هێشتا یەکلایی نەبووەتەوە. لە کۆتاییشدا پێشبینی خۆی بۆ دۆخەکە خستەڕوو و گوتی: "تا ئەو شەڕ و شۆڕەی ناوچەکە چارەسەر نەبێت، بڕوا ناکەم ئەو بابەتانەی عێراقیش چارەسەر بن."