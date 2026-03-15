سۆران.. هۆشداریی بەپەلە دەدرێتە هاووڵاتیان

بەهۆی بارانبارینی بەلێزمە و دروستبوونی مەترسیی لافاو، هەڵگورد شێخ نەجیب، سەرپەرشتیاری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران، ئاگادارییەکی بەپەلەی ئاراستەی هاووڵاتیانی سنوورەکە کرد.

یەکشەممە 15ـی ئاداری 2026، هەڵگورد شێخ نەجیب، سەرپەرشتیاری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران، ئاگادارییەکی بەپەلەی ئاراستەی هاووڵاتیانی سنوورەکە کرد، لە ئاگادارییەکەدا هاتووە، بەهۆی ناجێگیریی دۆخی کەشوهەوا و بارینی بارانێکی زۆر، داوا لە هاووڵاتیان دەکرێت لە پێناو پاراستنی سەلامەتیی خۆیان، ئەگەر بۆ کاری زۆر پێویست نەبێت هاتوچۆ بە گشتی رابگرن تاوەکو ئەو کاتەی دۆخی کەشوهەوا ئاسایی دەبێتەوە.

سەرپەرشتیاری ئیدارەی سۆران بە تایبەتی هۆشداریی لەبارەی رێگای گەلی عەلی بەگ دا و رایگەیاند: "لە ئێستادا ئاستی ئاوی گەلی عەلی بەگ زۆر بەرز بووەتەوە و مەترسیی هاتنە خوارەوەی بەردی شاخەکان هەیە، بۆیە پێویستە هاتوچۆ بەو رێگایەدا نەکرێت".

ئەم هۆشدارییە لە کاتێکدایە کە شەپۆلێکی بارانبارینی بەهێز ناوچە جیاجیاکانی هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە و لە ناوچە شاخاوییەکان مەترسیی لافاو و داڕمانی بەرد زیادیکردووە.