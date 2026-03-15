سەرۆک بارزانی بۆ هەر دوو حکوومەتی فیدراڵ و هەرێم: کۆببنەوە و رێگەش لە خەڵکی هەلپەرست بگرن

سەرۆک بارزانی داوا لە هەر دوو حکوومەتی فیدراڵ و هەرێم دەکات کۆببنەوە و بۆ ئەوەی کێشەکان چارەسەر بکەن، دەشڵێت: بۆچوونی جیاوازی سیاسیی لایەنەکان پەرەی سەندووە.

دووشەممە 16ـی ئاداری 2026، سەرۆک بارزانی راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، لەو کاتەیدا کە شەڕ و ئاڵۆزییەکی زۆر لە ناوچەکەماندا هەیە، عێراق لەژێر هەڕەشەی قەیرانی جۆراوجۆر دایە و جیاوازی لە بۆچوونی سیاسیی لایەنەکانیش پەرەی سەندووە.

داوا لە حکوومەتی عێراقی فیدڕاڵ و حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەم پێکەوە کۆببنەوە بۆ ئەوەی چارەسەری کێشە و گرفتەکان بکەن و بگەنە رێکەوتن و رێگەش لەو خەڵکە هەلپەرستە بگیرێت کە بەنیازن قەیران و کێشەکان قووڵتر بکەنەوە.