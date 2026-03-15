فراکسیۆنی پارتی: لە بری دەرکردنی راگەیەندراوی هەڕەشەئامێز پێویستە کێشەکان چارەسەر بکرێن

پێش 45 خولەک

فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق لە راگەیەندراوێکدا وەڵامی هەڕەشەکانی بەشێک لە فراکسیۆنەکانی نێو پەرلەمان دەکات و جەخت دەکاتەوە کە هەرێمی کوردستان رێز لە دەستووری هەمیشەیی دەگرێت و پێویستە حکوومەتی فیدراڵیش رێز لە دەستوور بگرێت و پابەندی مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان بێت.

هەر لە راگەیەندراوەکەدا، فراکسیۆنی پارتی داوای کۆبوونەوەی بە پەلە لە حکوومەتی فیدراڵی دەکات، بۆ چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکان لەبری دەرکردنی راگەیەندراوی هەڕەشەئامێز.

ئەمەش دەقی راگەیەندراوەیەکەیە:

بەیاننامەی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئەنجومەنی نوێنەران

دوابەدوای ئەو روونکردنەوەیەی وەزارەتی سامانە سروشتییەکان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەبارەت بە بەیاننامەی وەزارەتی نەوتی فیدراڵی، ژمارەیەک فراکسیۆنی ئەنجوومەنی نوێنەران بەیاننامەیان بڵاوکردەوە کە هەڕەشە و هۆشداری لەخۆگرتبوو.

بۆیە بۆ هەموو لایەکی روون دەکەینەوە کە وەزارەتی سامانە سروشتییەکان ئامادەیی تەواوی خۆی دەربڕیوە بۆ بەشداریکردنی تیمە تەکنیکییە تایبەتمەندەکان لە دانوستانی بەپەلە و دەستبەجێ بۆ چارەسەرکردنی خاڵە هەڵپەسێردراوەکانی ناکۆکی نێوان حکوومەتی فیدراڵی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەمەبەستی گەیشتن بە چارەسەری خێرا کە خزمەت بە بەرژەوەندی باڵای نیشتمانی وڵات بکات.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان رێز لە دەستوور دەگرێت و پابەندە بە دەستوور، چاوەڕوانیش دەکات بەغدا رێز لە مافە دەستوورییەکانی بگرێت و واز لە پێشێلکردنیان بهێنێت.

وەک لە مادەی (112)ی دەستووری عێراقدا هاتووە:

“حکوومەتی فیدراڵی و حکومەتی هەرێمەکان و پارێزگا بەرهەمهێنەرەکان پێکەوە سیاسەتە ستراتیژییە پێویستەکان بۆ پەرەپێدانی سامانی نەوت و گاز بە شێوەیەک دادەڕێژن کە بەرزترین قازانج بۆ گەلی عێراق بەدەستبهێنێت، بە وەرگرتنی نوێترین تەکنەلۆجیا و بنەماکانی بازاڕ و هاندانی وەبەرهێنان”.

لێرەدا ئێمە جەخت لەسەر وشەی "پێکەوە" دەکەینەوە، چونکە بە روونی ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە ئەم دەسەڵاتە تایبەت نییە بە حکوومەتی فیدراڵی، وەک هەندێک لەو فراکسیۆنانە ئیدیعای دەکەن.

بۆیە بەپەلە داوا لە حکوومەتی فیدراڵی دەکەین لەبری دەرکردنی بەیاننامەی هەڕەشەئامێز کۆبونەوەی دەستبەجێ بۆ چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکان ئەنجامبدات.

فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان

2026/3/15