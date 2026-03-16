تورکیا کۆنترۆڵی %65ـی بازاڕی درۆنە سەربازییەکانی جیهانی کردووە
وەزیری پیشەسازی و تەکنەلۆژیای تورکیا، محەممەد فاتیح کاجر رایگەیاند، تورکیا لە ئێستا بووەتە یەکێک لە پێشەنگترین و ئەزمووندارترین وڵاتانی جیهان لە بواری تەکنەلۆژیای سیستەمە درۆنییەکان.
محەممەد فاتیح لە لێدوانێکدا ئاشکرای کرد، وڵاتەکەی نزیکەی %65ـی بازاڕی فڕۆکە بێفڕۆکەوانە سەربازییەکانی جیهانی بەدەستەوەیە و بەشێکی زۆری ئەم سەرکەوتنەش بۆ بەرهەمەکانی کۆمپانیای "بایکار" دەگەڕێتەوە.
وەزیرەکەی تورکیا ئاماژەی بەوەشکرد، پیشەسازییە بەرگرییەکانی وڵاتەکەی لە گەشەسەندنی خێرادان و هەموو چەند هەفتەیەک بەرهەمێکی نوێ و داهێنەرانە دەخەنە بازاڕەوە، جەختیشی کردەوە، ئەنقەرە لە قۆناخی داهاتوودا ئامانجیەتی تواناکانی لە بوارەکانی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان، مووشەک و سیستەمەکانی رادار زیاتر پێشبخات و ئاستی بەرهەمهێنانیان بەرز بکاتەوە.
سەبارەت بە توانای مووشەکی، محەممەد فاتیح رایگەیاند، تورکیا نزیکەی دوو دەیەیە کار لەسەر بەرنامەی مووشەکی نیشتمانی دەکات و ئێستا بەروبوومی ئەو هەوڵانە دەچنێتەوە، باسی لەوەشکرد، پڕۆژەیەکی پێشکەوتوویان هەیە بۆ پەرەپێدانی موشەکێک بە مەودای 2000 کیلۆمەتر کە گەیشتووەتە قۆناخی کۆتایی.
لە کۆتایی قسەکانیدا، وەزیرەکە جەختی لە سیاسەتی وڵاتەکەی کردەوە و گوتی، "تورکیا ئاشتیخوازە، بەڵام بۆ پاراستنی ئەو ئاشتییە پێویستە خاوەن هێزێکی بەرگریی بەهێز بین."