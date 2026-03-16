ئەمڕۆ دووشەممە، 16ـی ئاداری 2026، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران رایگەیاند: ئەمریکا بە مەبەستی بەدەستهێنانی خۆبەدەستەوەدانی بێ مەرج دەستی بە جەنگ کرد، بەڵام ئێستا لە وڵاتانی دیکە دەپاڕێتەوە بۆ کردنەوەی گەرووی هورمز.

عێراقچی گوتیشی، پێویستە جەنگ بە شێوەیەک کۆتایی بێت کە رێگە بە دووبارەبوونەوەی نەدات.

وەزیری دەرەوەی ئێران ئاماژەی بەوە دا، ئێمە لە ناو بەرخۆداندایین و بەبێ هیچ پاشەکشەیەک بەردەوام دەبین، دووبارەی دەکەمەوە کە ئێمە هیچ پەیامێکمان نەناردووە و داوای هیچ ئاگربەستێکیشمان نەکردووە.

هەروەها لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس ئاماژەی بەوە داوە، سەدان هاووڵاتیی مەدەنیی ئێرانی لە بۆردوومانەکانی ئیسرائیل و ئەمریکادا کوژراون، کە زیاتر لە 200 منداڵیان تێدایە.

عێراقچی باسی لەوە دەکات" بەپێی ڕاپۆرتەکان، هەندێک لە وڵاتانی دراوسێ کە میوانداریی هێزەکانی ئەمریکا دەکەن و رێگە بە هێرشکردنە سەر ئێران دەدەن، بە شێوەیەکی چالاک هانی ئەم کۆمەڵکوژییە دەدەن، بۆیە پێویستە بە پەلە هەڵوێستەکان روون بکرێنەوە".