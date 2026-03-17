بەڕێوەبەرایەتیی ئاوی هەولێر: دابەشکردنی ئاو ئاسایی بووەتەوە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ سێشەممە، 17ـی ئاداری 2026، رابەر حوسێن، بەڕێوەبەری دابەشکردنی ئاوی هەولێر بە کوردستان24ـی راگەیاند، پڕۆسەی بەرهەمهێنان و ناردنی ئاو لە وێستگەکانی ئاوی ئیفراز و پڕۆژەی فریاگوزاریی هەولێر ئاسایی بووەتەوە.

بەڕێوەبەری دابەشکردنی ئاوی هەولێر ئاماژەی بەوەش دا، تاوەکو ئێوارەی ئەمڕۆ، سەرجەم ئەو گەڕەکانەی لە ماوەی رابردوودا بێئاو بوون، بەگوێرەی خشتەی تایبەت بە خۆیان ئاویان پێدەدرێتەوە.

سەبارەت بە هۆکاری وەستانی پڕۆژەکانی ئاو، رابەر حوسێن روونیکردەوە، بەهۆی بارانی بەخوڕی چەند رۆژی رابردوو ئاوی زێی گەورە لێڵ ببوو، بەو هۆیەوە دابەشکردنی ئاو راگیرابوو.

لە کۆتاییشدا جەختی لەوە کردەوە کە لە ئێستا ئاستی لێڵبوونی ئاوەکە ئاسایی بووەتەوە و جارێکی دیکە ئاو بۆ کۆگاکانی ناو شاری هەولێر پەمپ کراوەتەوە و کێشەی بێئاوی لە گەڕەکەکان چارەسەر دەبێت.