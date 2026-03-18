سوپای پاسداران: ئۆپەراسیۆنی تۆڵەكردنەوەی عەلی لاریجانی دەستیپێكردووە

دوای کوژرانی عەلی لاریجانی، سوپای پاسداران جەخت لە تۆڵەکردنەوەی خوێنی دەکاتەوە و رایگەیاند: خوێنی لاریجانی فەرامۆش ناکات.

چوارشەممە، 18ـی ئاداری 2026، سوپای پاسدارانی ئێران، بەیاننامەیەکی فەرمی سەبارەت بە کوژرانی دکتۆر عەلی لاریجانی، سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی بڵاوکردەوە و تێیدا جەختی لە تۆڵەکردنەوە و بەردەوامیی ڕێبازی ناوبراو کردەوە.

سوپای پاسداران،رایگەیاندووە: کوژرانی لاریجانی وەک "کەسایەتییەکی دیار، بیرمەند و سیاسەتمەدارێکی کاریگەر" وەسف کردووە کە لە قوتابخانەی شۆڕش و ویلایەتی فەقیهدا پەروەردە بووە.

لە بەیاننامەکەدا جەخت کراوەتەوە، کە سوپای پاسداران تۆڵەی خوێنی لاریجانی فەرامۆش ناکات و تۆڵەی دەکاتەوە.