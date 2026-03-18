وەزیری ناوخۆی ئێران: دوژمن لە رێگەی بەئامانجگرتنی بنکەکانی پۆلیسەوە هەوڵی تێکدانی ئاسایش دەدات

پێش 21 خولەک

ئەسکەندەر موئمینی، وەزیری ناوخۆی کۆماری ئیسلامیی ئێران، هۆشداریی دەدات و رایدەگەیەنێت؛ نەیارانی وڵاتەکەی پلانیان هەیە لە رێگەی لێدان لە دامەزراوە مەدەنی و خزمەتگوزارییەکان، ئاسایش و سەقامگیریی هاووڵاتییان بخەنە مەترسییەوە.

وەزیری ناوخۆی ئێران لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا جەختی کردەوە دوژمن بە وردی کار لەسەر تێکدانی باری تەناهی وڵات دەکات.

موئمینی ئاماژەی بەوە کرد، بنکەکانی پۆلیس و دامەزراوە خزمەتگوزارییەکان لە ئامانجە سەرەکییەکانی ئەو لایەنانەن بۆ ئەوەی دۆخی ناوخۆیی وڵات ئاڵۆز بکەن.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، وەزیری ناوخۆ رێنمایی تایبەتی ئاراستەی پارێزگارەکان کرد و داوای لێکردن: "پێویستە پارێزگارەکان ئامادەیی مەیدانییان لە خاڵەکانی پشکنیندا زیاتر بکەن و بە شێوەیەکی رژد بەدواداچوون بۆ چارەسەرکردنی کێشە و گرفتەکانی هاووڵاتییان بکەن."

ئەم لێدوانانەی موئمینی لە کاتێکدایە ناوخۆی ئێران بەدەست چەند پێشهاتێکی ئەمنییەوە گرفتارە و دەسەڵاتدارانی وڵاتەکەش جەخت لەسەر گرتنەبەری رێکاری توندتر دەکەنەوە بۆ پاراستنی دامەزراوە گشتییەکان و سەقامگیریی کۆمەڵایەتی.