رۆژانە 250 هەزار بەرمیل نەوت لە رێگەی بۆڕی نەوتی هەرێمی کوردستانەوە هەناردە دەکرێت

ئەمڕۆ چوارشەممە، 18ـی ئاداری 2026، کاتژمێر 6:30ـی خولەکی بەیانی، کۆمپانیای نەوتی باکوور بە فەرمی وێستگەی "سارالۆ"ی خستەگەڕ بە مەبەستی دەستپێکردنەوەی هەناردەکردنی نەوت لە رێگەی بۆری نەوتی هەرێمی کوردستان کە دەگاتە بەندەری جەیهانی تورکی.

بەگوێرەی زانیارییەکان، توانای سەرەتایی هەناردەکردن لەم وێستگەیەوە رۆژانە 250 هەزار بەرمیل نەوتە، و بڕیار وایە لە قۆناخەکانی داهاتوودا ئەم بڕە زیاتر بکرێت.

پرۆسەی دەستپێکردنەوەی هەناردەکە بە ئامادەبوونی ئەندازیار عامر موهەیری، بەڕێوەبەری گشتیی کۆمپانیای نەوتی باکوور و نوێنەری وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو.

ئەم هەنگاوە وەک ئاماژەیەکی گرنگ بۆ دەستپێکردنەوەی چالاکییە هەناردەکارییەکان و بەهێزکردنی هەماهەنگیی نێوان بەغدا و هەولێر لە دۆسیەی وزەدا دەبینرێت.

سەرچاوە مەیدانییەکان ئاماژەیان بەوە کردووە، بەڕێوەبەری گشتیی نەوتی باکوور راستەوخۆ سەرپەرشتی پڕۆسەکەی کردووە، ئەمەش وەک راگەیاندنی فەرمی گەڕانەوەی لێشاوی نەوتە لە رێڕەوی باکوورەوە، کە چاوەڕوان دەکرێت ببێتە هۆی زیادبوونی داهاتی نەوتی و بەرزکردنەوەی ئاستی هەناردەکردنی عێراق لە ماوەی داهاتوودا.

دوێنێ سێشەممە، 17ـی ئاداری 2026، شاندی دانووستانکاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: کۆبوونەوەیەکی هاوبەش لە نێوان حکوومەتی فیدڕاڵیی عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەنجامدرا، تایبەت بە بابەتی هەناردەکردنی نەوت لە کێڵگە نەوتییەکانی کەرکووک و دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی بۆری گواستنەوەی نەوتی هەرێم بۆ بەندەری جەیهانی تورکیا.

ئاماژە بەوە کراوە، شاندی دانوستانکارى حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە چوارچێوەی شەراکەتی دەستووریی و لە سۆنگەی هەستکردن بە بەرپرسیاریەتی نیشتیمانی، جەختی کردەوە لەسەر ئامادەیی تەواوی هەرێمی کوردستان بۆ گرتنەبەری هەر رێکار و هەنگاوێک کە ببێتە هۆی زیادکردنی داهاتی گەنجینەی گشتی و چارەسەری قەیرانی دارایی، بە تایبەتی لەم بارودۆخە هەستیارەی ئێستای ناوچەکەدا، بە مەبەستی دابینکردنی مووچە و بژێوی و خزمەتگوزارییە گشتییەکان.

هەروەها باس لەوە کراوە، حکوومەتی هەرێمی کوردستان رەزامەندی خۆی دەربڕی بۆ هەناردەکردنی نەوتی کێڵگەکانی کەرکووک، هاوتا لەگەڵ نەوتی کێڵگەکانی هەرێم، لە ڕێگەی بۆڕی نەوتی هەرێم – جەیهان.