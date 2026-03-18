پەرلەمانی عێراق: نابێت دەستکاری مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم بکرێت

ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لە چواردەهەمین دانیشتنی خۆیدا کە شەوی رابردوو بە ئامادەبوونی 196 ئەندام بەڕێوەچوو کە بەشێکی گرنگی کۆبوونەوەکە تەرخانکرا بۆ پرسی مافە داراییەکان و مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان و چەند بڕیارێکی یەکلاکەرەوە لەو بارەیەوە دران.

لە میانی کۆبوونەوەکەدا، سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق جەختی کردەوە، کە پەرلەمان سوورە لەسەر ئەوەی بە هیچ شێوەیەک دەستکاری مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان نەکرێت، دووپاتیشیکردەوە، پەرلەمان رێگە نادات کێشە سیاسی و نەوتییەکان بکرێنە هۆکارێک بۆ برسیكردن یان زیانگەیاندن بە مووچەخۆرانی هەرێم.

لەلایەکی دیکەوە و بۆ چارەسەرکردنی ریشەیی کێشەی مووچە، سەرۆکی پەرلەمان جەختی لەسەر پێویستیی جێگیرکردن و بڕیاردان لە پرسی بەبانکیکردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە ناو پڕۆژەیاسای بودجەی گشتیی ساڵی 2026دا کردەوە.

لە کۆتایی دانیشتنەکەشدا، پەرلەمانی عێراق دەنگیدا لەسەر چەند بڕیارێک کە بڕگەی هەشتەمی بڕیارەکان تایبەت بوو بە مافی مووچەخۆرانی کوردستان، تێیدا هاتووە، "حکوومەتی فیدراڵی عێراق پابەند دەکرێت بە خەرجکردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان، بە تەواوی هاوشێوەی فەرمانبەرانی پارێزگاکانی دیکەی عێراق." ئەمەش وەک هەنگاوێک بۆ جیاکردنەوەی قووتی خەڵک لە ململانێکان.