وەزارەتی ئەوقافی هەرێمی کوردستان: سبەی تەواوکەری مانگی رەمەزانە

لیژنەی بینینی مانگ لە هەرێمی کوردستان بڕیاری کۆتایی لەسەر دیاریکردنی رۆژی جەژن دا

پێش 12 خولەک

لیژنەی باڵای بینینی مانگ لە وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینیی هەرێمی کوردستان، دوای چاودێریکردنی وردی ئاسمان، رایگەیاند کە بەهۆی نەبینینی مانگی شەوالەوە، رۆژی پێنجشەممە جەژن نییە و دەبێتە تەواوکەری مانگی رەمەزان.

ئێوارەی ئەمڕۆ چوارشەممە، 18ـی ئاداری 2026، پشتیوان سادق، وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئایینیی هەرێمی کوردستان لە کۆنفراسنێکی رۆژنامەوانیدا، گوتی: "دوای ئەوەی لە سەرجەم پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکانی هەرێمی کوردستان لە رێگەی لیژنە لاوەکییەکان چاودێری بینینی مانگ کرا، بەڵگەی شەرعی بینینی هیلالی مانگی شەووال نەسەلمێنرا."

وەزیری ئەوقاف، ئاماژەی بەوە کرد، کە بە پشت بەستن بە بەڵگەکان لیژنەی باڵا رایدەگەیەنێت، "سبەی پێنجشەممە، دەبێتە تەواوکەری مانگی پیرۆزی رەمەزان و، رۆژی هەینی رێکەوتی 20ـی ئاداری 2026، یەکەم رۆژی جەژنی رەمەزانی پیرۆز دەبێت لە هەرێمی کوردستان."