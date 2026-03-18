کاتز: ئیسرائیل دەسەڵاتی داوەتە سوپا بۆ لەناوبردنی بەرپرسە باڵاکانی ئێران

پێش کاتژمێرێک

وەزیری بەرگریی ئیسرائیل رایگەیاند، وڵاتەکەی مۆڵەتی فەرمی بە سوپا داوە کە هەر بەرپرسێکی باڵای ئێران لە کاتی رەخسانی هەر دەرفەتێکدا تیرۆر بکات، بەبێ ئەوەی پێویستی بە وەرگرتنی رەزامەندیی پێشوەختە لە ئاستی سیاسی و حکوومەت هەبێت.

چوارشەممە 18ـی ئاداری 2026، یسرائیل کاتز وەزیری بەرگری ئیسرائیل، ئاشکرای کرد کە ئەو و بنیامین ناتانیاهۆ سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل، رێگەیان بە سوپای وڵاتەکەیان داوە هەر بەرپرسێکی باڵای ئێران کە لە رووی ئۆپەراسیۆنی و هەواڵگرییەوە دەستنیشان کراوە، لەناو ببرێت، بەبێ ئەوەی پێویست بە وەرگرتنی هیچ رەزامەندییەک بکات.

وەزیری بەرگریی ئیسرائیل لە کۆتایی قسەکانیدا جەختی کردەوە و گوتی: "ئێمە بەردەوام دەبین لە پووچەڵکردنەوەی پلانەکانیان و راوەدوونانی هەموو ئەو بەرپرسانە، هەروەها ئامانجی ئێمە لەناوبردنی بەرپرسە باڵاکانی رژێمی ئێران و گۆڕینی سیستەمی حووکمڕانیە لەو وڵاتە