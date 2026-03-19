سبەی لە تاران تەرمی وەزیری ئیتلاعات بەخاک دەسپێردرێت

پەیوەندییە گشتییەکانی وەزارەتی ئیتلاعاتی ئێران بڵاویکردووەتەوە، سبەینێ دوای نوێژی هەینی، لە تاران رێوەڕەسمی بەخاکسپاردنی تەرمی ئیسماعیل خەتیب، وەزیری ئیتلاعات بەڕێوەدەچێت.

ئیسماعیل خەتیب وەزیری ئیتلاعات کە هاوکات سەرۆکی ئەنجوومنی هەماهەنگی هەواڵگری بوو، لە هێرشێکی فڕۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیل لە رۆژی سێشەممە، 17ـی ئەم مانگە لە تان کوژرا.

هەر لە راگەیەندراوەکەی وەزارەتی ئیتلاعات هاتووە، لە مزگەوتی گەورەی تاران، دوای ئەنجامدانی نوێژی بە کۆمەڵی هەینی و بە ئامادەبوونی ئەندامانی خانەوادەیەکی و هاوەڵانی، رێوڕەسمی بەخاکسپاردنی تەرمی ئیسماعیل خەتیب بەڕێوەدەچێت.