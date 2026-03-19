پەیامی پیرۆزبایی مەسرور بارزانی بە بۆنەی جەژنی پیرۆزی رەمەزان

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە بۆنەی هاتنی جەژنی پیرۆزی رەمەزانەوە، گەرمترین پیرۆزبایی لە گشت موسڵمانانی کوردستان، عێراق و جیهان دەکات. هاوکات ئومێدەوارە جەژن ببێتە مایەی شادی، ئارامی و کۆتاییهاتنی شەڕ و گرژی لە ناوچەکە و جیهان.

پێنجشەممە، 19ـی ئاداری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە بۆنەی هاتنی جەژنی پیرۆزی رەمەزان، پەیامێکی بڵاو کردەوە.

لە پەیامەکەی سەرۆکی حکوومەتدا هاتووە، بە بۆنەی هاتنی جەژنی پیرۆزی رەمەزانەوە، گەرمترین پیرۆزبایی لە گشت موسڵمانانی كوردستان، عێراق و جیهان دەكەم.

دەشڵێت: ئومێدەوارم خوای گەورە و میهرەبان، رۆژوو و خواپەرستیی هەموو لایەکی قبووڵ کردبێت و جەژن ببێتە مایەی شادی، ئارامی و کۆتاییهاتنی شەڕ و گرژی لە ناوچەکە و جیهان.

لە کۆتایی پەیامەکەی مەسرور بارزانیدا هاتووە، جەژنی رەمەزان لە هەمووان پیرۆز بێت و خودای مەزن كوردستان بپارێزێت.

جەژنی رەمەزان

جەژنی رەمەزان لوتکەی تەبایی و پێکەوەژیانە، لەم رۆژەدا ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی دەگاتە بەرزترین ئاست؛ دڵەکان لە کینە پاک دەبنەوە، خزم، کەس و دراوسێکان سەردانی یەکدی دەکەن و دەستەواژەی "گەردن ئازادی" دەبێتە وێردی سەر زمان. ئەم بۆنەیە دەرفەتێکە بۆ کۆتاییهێنان بە ناکۆکییەکان و دەسپێکردنی لاپەڕەیەکی نوێ لە پەیوەندییە مرۆییەکان.

یەکێک لە جوانترین رەهەندەکانی جەژنی رەمەزان، زەکاتە. ئەم ئەرکە شەرعییە وا دەکات کە هیچ هەژار و دەستکورتێک لە رۆژی جەژندا بێبەش نەبێت لە خۆشییەکان. پێش نوێژی جەژن، بڕواداران هاوکاری دارایی دەگەیەننە نیازمەندان، ئەمەش گیانی هاوکاری و بەرپرسیارێتی کۆمەڵایەتی لەناو کۆمەڵگەدا بەهێز دەکات.

لە لای گەلی کورد، جەژن ڕەنگ و بۆیەکی تایبەتی هەیە؛ لە بەیانییەکەیەوە بە نوێژی جەژن و سەردانی گۆڕستانەکان دەست پێدەکات، پاشان کۆبوونەوەی خێزانەکان لەسەر سفرەی جەژن و خواردنی "قەیسی و برنج و گۆشت" کە نەریتێکی دێرینە. ماڵەکان بە رووی میواندا واڵان و منداڵان بە جلی نوێ و "جەژنانە"وە دیمەنێکی پڕ لە ژیان بە کۆڵانەکان دەبەخشن.

جەژن پەیامی ئاشتییە؛ پەیامی ئەوەیە کە مرۆڤایەتی دەتوانێت لەسەر بنەمای خۆشەویستی و بەخشین کۆببێتەوە. وەک دەوترێت: "جەژن تەنیا پوشینی جلی نوێ نییە، بەڵکو نوێبوونەوەی رۆح و پاککردنەوەی دڵە لە هەموو ئەو غەبارانەی کە ژیانی رۆژانە دروستیان دەکات."