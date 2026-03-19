بەغدا.. فیلمێکی کوردی خەڵاتی لێژنەی دادوەرانی لە دیداری سینەمای گەنجان بەدەستهێنا

کورتەفیلمی "مردن لەنێوان ژیاندا"، لە دەرهێنانی رێکار بەرزانە، خەڵاتی لێژنەی دادوەرانی لە شەشەمین دیداری سینەمای گەنجان، کە لە بەغدا بەڕێوەچوو، بەدەستهێنا.

پێنجشەممە، 19ی ئاداری 2026، رێکار بەرزان، دەربارەی بەدەستهێنانی خەڵات لەو دیدارە سینەماییە بە کوردستان24ی گوت، لەم دیدارە سینەماییەدا، کە لەلایەن سەندیکای هونەرمەندانی عێراقەوە رێکخرابوو، 100 فیلم بەشداربوون، تەنیا 10 فیلم پالێوراوبوون بۆ بەدەستهێنانی خەڵات، خۆشبەختانە کورتەفیلمی "مردن لەنێوان ژیاندا" توانی خەڵاتی لێژنەی دادوەران بەدەستبهێنێت."

رێکار بەرزان گوتیشی، "من خاوەنی چوار کورتە فیلمم لەبواری نووسین و دەرهێناندا، هەروەها هەر یەکێک لە فیلمەکان بەشداربوون لە چەندین فێستیڤاڵ و چالاکیی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی، هەمیشەش بەردەوام دەبم لەکاری هونەری و هیوادارم فیلمەکانم بەشداری لەزۆربەی فێستیڤاڵە ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان بکات."

ئەو دەرهێنەرە باس لە چیڕۆکی کورتەفیلمەکە دەکات و دەڵێت، "فیلمەکە باس لە چیرۆکی کوڕێک دەکات کە بارودۆخی ژیان و بەربەستەکانی ناچاری دەکەن بە ڕێگەی نایاسایی کۆچ هەڵبژێرێت؛ لێرەدا چاوەڕوانی هیچی تر ناکات جگە لە سێ دەرئەنجام، ئەوانیش رزگار بوون یان مردن یاخود گەڕانەوە، ئەمەش وا دەکات رێگەی ژیان و مردن تاقی بکاتەوە بۆ ئەوەی ژیانێکی باشتر و بەختەوەرتر بدۆزێتەوە."

شایەنی باسە، فیلمی "مردن لەنێوان ژیاندا"، کە لە دەرهێنانی رێکار بەرزانە، تا ئێستا بەشداری چەندین فێستیڤاڵی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی کردووە و فیلمەکە چەندین خەڵاتی جۆراوجۆری بەدەستهێناوە.