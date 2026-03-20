ڕێبوار تەها: رێگریمان کردووە لە کەرکووکەوە هێرش بکرێتە سەر هەرێمی کوردستان

ئەمڕۆ هەینی 20ـی ئاداری 2026، رێبوار تەها، پارێزگاری کەرکووک لە دیمانەیەکی تایبەتدا لەگەڵ کوردستان24، تیشکی خستە سەر بارودۆخی ئەمنی، پێکەوەژیان و بۆنە نەتەوەیی و ئاینییەکان لە کەرکووک و چەند پەیامێکی گرنگی راگەیاند.

پارێزگاری کەرکووک رایگەیاند، وەک لیژنەی باڵای ئەمنیی کەرکووک کارێکی جددییان کردووە بۆ ئەوەی شارەکە پارێزراو بێت. ئاماژەی بەوەش کرد، لە مانگی رەمەزاندا پلانێکی تۆکمەیان هەبووە و سەرکەوتوو بوون لەوەی رێگری بکەن لەوەی کەرکووک ببێتە مەترسی بۆ سەر شارەکانی تری هەرێمی کوردستان، بەتایبەت رێگری کردن لەوەی هیچ درۆنێک یان هێرشێک لە سنووری ئیداری کەرکووکەوە ئاراستەی هەرێم بکرێت.

رێبوار تەها ئاماژەی بەوە کرد، ئەمساڵ چەند بۆنەیەک هاوکات بوون، وەک جەژنی رەمەزان، یادی راپەڕینی کەرکووک و جەژنی نەورۆز. جەختی لەسەر پرەنسیپی پێکەوەژیان کردەوە و رایگەیاند؛ هەوڵیان داوە هەموو پێکهاتەکان بە رێزگرتن لە تایبەتمەندییەکانی یەکتر پێکەوە بژین و ئەرکی ئەوانە پارێزگاری لە سەروماڵی هەموو هاووڵاتیان بکەن بێ جیاوازی.

سەبارەت بە دۆخی شەڕ و ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە، پارێزگاری کەرکووک دووپاتی کردەوە، پلانە ئەمنییەکان بەردەوام دەبن، چونکە مەترسییەکان هێشتا ماون. گوتیشی: "هەموو هێزە ئەمنیی و سەربازییەکان لە هەماهەنگیدان بۆ ئەوەی کەرکووک لە هەر جۆرە شەڕ و ئاڵۆزییەک بەدوور بێت."

ئەم لێدوانانەی پارێزگاری کەرکووک لە کاتێکدایە ناوچەکە بە دۆخێکی هەستیاردا تێدەپەڕێت و پاراستنی هاوسەنگی ئەمنیی لە نێوان کەرکووک و هەرێمی کوردستان بە یەکێک لە کارە لە پێشینەکانی ئیدارەی شارەکە دادەنرێت.