پارێزگاری هەولێر کاتی ئاسایی بوونەوەی دۆخی کارەبای ئاشکرا کرد

ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر رایگەیاند، بەهۆی هەڵگیرسانی جەنگ لە ناوچەکەدا، بەرهەمهێنانی گاز وەستاوە و ئەمەش راستەوخۆ بووەتە هۆی کەمبوونەوەی کاتژمێرەکانی پێدانی کارەبا بە هاووڵاتییان.

ئەمڕۆ هەینی 20ـی ئاداری 2026، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا گوتی: ئەو دەستکەوتەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ هاووڵاتییانی فەراهەم کردووە لە دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری، لەپاش وەستانی ئەم جەنگە ئاسایی دەبێتەوە و بەردەوام دەبێت، هاوکات جەختی کردەوە، ئەو گەڕەک و شوێنانەی کە تاوەکو ئێستا ئەم خزمەتگوزارییەیان پێنەگەیشتووە، دوای کۆتاییهاتنی ئەم شەڕە بۆیان جێبەجێ دەکرێت.

لەبارەی پرسی کەمبوونەوەی گازی ماڵانیشەوە، ئومێد خۆشناو روونی کردەوە، "چەندین رێکاری پێویستمان گرتووەتەبەر بۆ کەمکردنەوەی کاریگەرییەکانی ئەم شەڕە لەسەر ژیانی هاووڵاتییان، و بەردەوامیش دەبین لە هەوڵەکانمان بۆ تێپەڕاندنی ئەم دۆخە."