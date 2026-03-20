نێچیرڤان بارزانی: نەورۆز گوزارشتێکی قووڵە لە مێژوویەکی پڕ لە تێکۆشان و داستانەکانی خۆڕاگریی نەتەوەیەک

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ هەینی، 20می ئاداری 2026، بەبۆنەی جەژنی نەورۆزەوە نێچیرڤان بارزانی پەیامێکی بڵاوکردەوە و رایگەیاند: جەژنی نەورۆزی نەتەوەیی و سەری ساڵی نوێی کوردی لە ئێوە و لە خێزانی سەربەرزی شەهیدان، پێشمەرگە قارەمانەکان و تەواوی هێزە ئەمنییەکان پیرۆز دەکەم، هیوادارم ئەم جەژنە ببێتە مایەی ئارامی، ئاسوودەیی و کامەرانی بۆ هەمووان.

سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، نەورۆز گوزارشتێکی قووڵە لە مێژوویەکی پڕ لە تێکۆشان و داستانەکانی خۆڕاگریی نەتەوەیەک کە هه‌ميشه‌ به‌ ئيراده‌يه‌كى به‌هێزه‌وه‌ به‌ره‌نگارى ستەم بووه‌ته‌وه‌ و هه‌رگيز ڕاده‌ست نه‌بووه‌. نەورۆز هێمای تێکشکانی تاریکی و نوێبوونەوەی ژیانە، ئەو ڕاستییەى مێژووە کە دەیسەلمێنێت هیچ هێز و چەکێک ناتوانێت گڕی ئازادیخوازی لە ناخی کورددا بکوژێنێتەوە.



دەقی راگەیەنراوەکەی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان

گەلی کورد و كوردستانيیانى ئازیز لە هەر کوێی جیهان بن،

بە گەرمی و لە ناخی دڵەوە، جەژنی نەورۆزی نەتەوەیی و سەری ساڵی نوێی کوردی لە ئێوە و لە خێزانی سەربەرزی شەهیدان، پێشمەرگە قارەمانەکان و تەواوی هێزە ئەمنییەکان پیرۆز دەکەم. هیوادارم ئەم جەژنە ببێتە مایەی ئارامی، ئاسوودەیی و کامەرانی بۆ هەمووان.

نەورۆز گوزارشتێکی قووڵە لە مێژوویەکی پڕ لە تێکۆشان و داستانەکانی خۆڕاگریی نەتەوەیەک کە هه‌ميشه‌ به‌ ئيراده‌يه‌كى به‌هێزه‌وه‌ به‌ره‌نگارى ستەم بووه‌ته‌وه‌ و هه‌رگيز ڕاده‌ست نه‌بووه‌. نەورۆز هێمای تێکشکانی تاریکی و نوێبوونەوەی ژیانە، ئەو ڕاستییەى مێژووە کە دەیسەلمێنێت هیچ هێز و چەکێک ناتوانێت گڕی ئازادیخوازی لە ناخی کورددا بکوژێنێتەوە.

ئەمڕۆش ئاگری نەورۆز بۆ ئێمە بانگەوازێکی بەردەوامە بۆ كۆڵنه‌دان، بۆ ڕووبه‌ڕووبوونه‌وه‌ى ئاڵنگارييه‌كان، بۆ ته‌بايى و پێكه‌وه‌يى. گوڕ و تينى به‌هێزمانه‌ بۆ ئه‌وه‌ى بە ئیرادەيه‌كى نەورۆزییانە، دەستکەوتە دەستوورییەکانمان بپارێزین و فيدراڵى و قەوارەی سیاسیی هەرێمی کوردستان وەک بەرهەمی خوێنی شەهیدان و خەباتی ساڵه‌هامان، پته‌و و به‌هێز بهێڵینەوە.

ئەمساڵ لە کاتێکدا پێشوازی لە بەهار و نەورۆز دەکەین، ناوچەکەمان بە دۆخێکی هەستیار و ئاڵۆزدا تێدەپەڕێت. مەترسییەکانی شەڕ و لێكه‌وته‌كانى لە هەموو لایەکەوە ده‌رده‌كه‌ون. بۆیە ئەرکی هەموومانە بە بەرپرسیاريه‌تیى مێژوویییەوە کار بکەين تاکوو هەرێمی کوردستان و عێراق لەم ئاڵۆزییانە بەدوور بگرین. ئاشتی و ئاشتیخوازی؛ گەورەترین هێزی ئێمەن و تەنیا لە سایەی سەقامگیریدا دەتوانین داهاتوويه‌كى باشتر بنيات بنێين.

لە پەیوەندیمان لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵیی عێراقدا، وێڕاى دەستخۆشی له‌ هه‌ر هه‌نگاوێكى ئه‌رێنى، دووپاتی دەکەینەوە کە له‌م دۆخه‌دا هاريكارى و هه‌ماهه‌نگيى زياترى هه‌ولێر ـ به‌غدا و جێبەجێکردنی ڕاستەقینەی دەستوور و سیستەمی فیدراڵی و پاراستنی مافی هەموو پێکهاتەکان، تاقە گەرەنتییە بۆ عێراقێکی بەهێز و سەقامگیر. ئێمە لە هەرێمی کوردستان وەک هەمیشە فاکتەری ئارامی و سه‌قامگيرى دەمێنینەوە و دەستی لێكگه‌يشتن و دۆستایەتی بۆ هەمووان درێژ دەکەین.

هاووڵاتييانى خۆشه‌ويستى كوردستان،

داواتان لێ دەکەم لە کاتی گەشت و سەیراندا، بەوپەڕی وریایییەوە ڕەچاوی سەلامەتیی خۆتان و خێزان و ئازیزانتان بكه‌ن. بەتایبەتى لەم ڕۆژگارەدا کە ناوچەکەمان بە دۆخێکی ئاڵۆز و پڕ لە لێکەوتەی مەترسیداری شەڕدا تێدەپەڕێت، پێویستە هەمووان زياتر ئاگادارى خۆتان بن.

ده‌بێ پابەندی ڕێنمایییەکانی هاتوچۆ و لایەنە پەیوەندیدارەکان بن، تاکوو ئەم جەژنە بە ئارامى و سەلامەتی بكه‌نه‌وه‌ و هیچ ناخۆشییەک یادی نەورۆزمان لێ تاڵ نەکات. پاراستنی ژینگە و سروشتی جوانی کوردستان، ئەرکێکی نیشتمانی و نیشانەی شارستانیبوونی ئێمەیە و ده‌بێ پابه‌ندى بين.

نەورۆز لە هەموو ئەو گەلانەش پیرۆز بێت کە ئەم یادە دەکەنەوە. خواى مه‌زن ئێوه‌ هه‌مووتان و گه‌ل و نيشتمانمان بپارێزێت و ئاشتى و ئارامى و دڵنيايى؛ باڵ به‌سه‌ر ناوچه‌كه‌مان و ته‌واوى مرۆڤايه‌تيدا بكێشێت.

جەژنتان پیرۆز، هەموو ساڵێک بە خۆشى و كامه‌رانى.

نێچیرڤان بارزانی

سەرۆکی هەرێمی کوردستان

2026/3/20