شیفا بارزانی: کوردانی دیاسپۆڕا رۆڵی سەرەکی لە گەیاندنی پەیامی کورد دەگێڕن

ئەمڕۆ هەینی، 20ـی ئاداری 2026، شیفا بارزانی، سەرپەرشتیاری گشتیی رەوەندی کوردستان لە کاتی بەشداریکردنی لە بەرنامەی باسی رۆژی کوردستان24، کە ژینۆ محەممەد پێشکەشی دەکات، رایگەیاند: سبەی شەممە، ئاهەنگێکی گەورە کە بۆنی ئەڵمانیا بەڕێوەدەچێت، ئەم ئاهەنگە لەسەر راسپاردەی سەرۆک بارزانی بووە، ماوەی سێ مانگە لیژنەی ئامادەکار کارەکانی دەکات، دەیان خۆبەخش بەردەوام لە کۆبوونەوە دابوون لەگەڵ تەواوی لایەن و کوردانی دیاسپۆرا.

شیفا بارزانی گوتیشی: کوردانی دیاسپۆرا زۆر حەزدەکەن بەشداری لە ئاهەنگی لەمشێوەدا بکەن، چونکە هەرشتێک بە نیشتیمان و وەڵاتیانەوە گرێبدات بە جۆش و خرۆشەوە بەشداری دەکەن و ژمارەیەک هونەرمەندی بەناوبانگی کورد بەشدار دەبن لەگەڵ چەندین گرووپی هەڵپەڕکێی.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، ئەم بۆنەیە نەتەوەییە و گوتاری سەرۆک بارزانی لە ئاهەنگەکە بەشێوەی ڤیدیۆی دەبێت کە پەیامێکی ئاشتی و یەکگرتنی گەلی کورد و خۆنەچەماندنە.

شیفا بارزانی باسی لەوەش کرد، ساڵانی رابردوو زۆربەی ئەو ئاهەنگ و گردبوونەوانەی کراون حزبی بوون و لەلایەن حزبێکی سیاسییەوە دەکران، بەڵام کاتێک چوار پێش ئیستا ئەم فیدراسیۆنە دامەزرا لەژێر سەرپەرشتی راستەوخۆی سەرۆک بارزانی ئامانجەکە ئەوەبوو، لە ئەوروپا و دیاسپۆرا کوردایەتی بکەین نەک حزبایەتی.

شیفا بارزانی گوتیشی: نەورۆزی ئەمساڵ جیاواز دەبێت و بۆ ئەمساڵ سوور بووین نابێت جگەلە ئاڵای کوردستان هیچ ئاڵایەکی دیکە بەرزبکرێتەوە لە ئاهەنگەکەدا، حزب و لایەنە سیاسییەکان لەگەڵ ئێمە هەماهەنگ و هاوڕابوون کە دەبێت سبەی تەنیا ئاڵای کوردستان هۆکارەکەش ئەوەیە، کوردبوون لە پێش هەمووشتێکە.

هەروەها جەخت لەوە دەکاتەوە، دیاسپۆڕا دەتوانێت کاریگەری زۆری لەسەر بریارە نێودەوڵەتییەکانی تایبەت بە کورد هەبێت، بۆ ئەوەی بتوانین بڕیاری سیاسی بگۆڕین دەبێت لۆبی زۆر باش بۆ کورد و پرسەکان بکرێت، لە ئەڵمانیا دوو ملیۆن کورد هەیە، هەروەها ئێمە کار دەکەین بۆ ئەوەی کوردانی تاراوگە لە ژێر یەک چەتر کۆبکەینەوە.

سبەی شەممە، 21ـی ئاداری 2026، لە شاری بۆنی ئەڵمانیا بە بەشداری ژمارەیەکی زۆری کوردانی تاراوگە ئاهەنگێکی جەماوەری گەورە بەڕێوەدەچێت.