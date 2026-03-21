سوپای پاسدارانی ئێران بۆ دانیشتووانی رەئسولخەیمە: شارەکە چۆڵ بکەن

پێش 54 خولەک

ئەمڕۆ شەممە، سوپای پاسدارانی ئێران هۆشدارییەکی بەپەلەی ئاراستەی هاووڵاتییان و نیشتەجێبوانی شاری "رەئسولخەیمە" لە ئیمارات کرد و داوای لێکردن بە زووترین کات شارەکە بەجێبهێڵن، چونکە لە داهاتوویەکی نزیکدا دەبێتە ئامانجی سەربازی.

لە بەیاننامەیەکی فەرمیدا، سوپای پاسداران هۆکاری ئەم هۆشدارییەی بۆ ئەوە گەڕاندووەتەوە، ناوچەکە بۆ ئەنجامدانی کار و چالاکی دژی دوورگە ئێرانییەکان بەکاردەهێنرێت. لە بەیاننامەکەدا هاتووە؛ پێویستە دانیشتووان لە زووترین کاتدا ناوچەکە چۆڵ بکەن بۆ پاراستنی گیانی خۆیان.

هەروەها تاران ئاماژەی بەوە کردووە، پێشتر چەندین جار هۆشداریی راستەوخۆ و دووبارەیان ئاراستەی دەسەڵاتدارانی ئیمارات کردووە سەبارەت بەو رێڕەوە مەترسیدارەی گرتوویانەتە بەر، و بەرپرسیارێتی تەواوی لێکەوتەکانی ئەم دۆخەی خستووەتە ئەستۆی حاکمانی ئەو وڵاتە.

ئەم هەڕەشە نوێیەی ئێران لە کاتێکدایە لە چەند رۆژی رابردوودا اپۆرتە هەواڵییەکان ئاماژەیان بەوە کردبوو، تاران هۆشداریی هاوشێوەی بۆ چۆڵکردنی دامەزراوەکانی وزە لە سعوودیە، ئیمارات و قەتەر دەرکردووە، لەوانەش کێڵگەی گازی حەسەن لە ئیمارات، بەو پاساوەی لەوانەیە لە کاتژمێرەکانی داهاتوودا هێرشیان بکرێتە سەر.

جێی ئاماژەیە، شاری رەئسولخەیمە پێگەیەکی مێژوویی و هەستیاری لە ململانێی نێوان ئێران و ئیمارات هەیە لەسەر سێ دوورگە ستراتیژییەکەی ناوچەی کەنداو (تەنبی گەورە، تەنبی بچووک و ئەبوموسا). ئەم دوورگانە لە ساڵی 1971ەوە لەلایەن ئێرانەوە کۆنترۆڵکراون، لەکاتێکدا ئیمارات جەخت لە خاوەندارێتییان دەکاتەوە. رەئسولخەیمە لە رووی مێژووییەوە بە هەردوو دوورگەی تەنب و میرنشینی شارقەش بە دوورگەی ئەبوموساوە بەستراوەتەوە.