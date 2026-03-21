ئەمریکا نزیکەی 5 هەزار سەربازی دیکە رەوانەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات
کەناڵی "فۆکس نیوز"ی ئەمریکی لە زاری بەرپرسێکی وڵاتەکەیەوە رایگەیاند، نزیکەی چوار هەزار و 500 دەریاوان و سەربازی هێزەکانی مارینزی ئەمریکا بە مەبەستی بەهێزکردنی پێگەی سەربازی واشنتن، بەرەو ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەڕێکەوتوون.
کەناڵەکە ئاماژەی بەوە کردووە "هێزێکی ئەرکدار کە لە نزیکەی چوار هەزار و 500 سەرباز پێکدێن، ئێستا لە رێگەی زەریای هێمنەوە بەرەو رۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە جوڵەدان". ئەم هەنگاوەش لە کاتێکدایە پێشتر rۆژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ" بڵاویکردبووەوە، ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا زیاتر لە دوو هەزار سەربازی مارینز و سێ کەشتی جەنگی دیکەی رەوانەی ناوچەکە کردووە.
لەلایەکی دیکەوە، کەناڵی "سی بی ئێس نیوز" (CBS News) لە زاری سەرچاوە ئاگادارەکانەوە ئاشکرای کردووە، وەزارەتی بەرگریی ئەمریکا (پێنتاگۆن) پلانێکی وردی بۆ ئەگەری بڵاوکردنەوەی هێزی زەمینی لە ناو خاکی ئێران بە دیاریکراوی لە دوورگەی خارک ئامادە کردووە. ئامانجی ئەم پلانە دابینکردنی کۆمەڵێک بژاردەی سەربازییە بۆ ئیدارەی ترەمپ لە ئەگەری زیاتر تەقینەوەی بارودۆخی ناوچەکە.
ئەم پەرەسەندنە سەربازییانە دوای ئەوە دێن لە 28ـی شوباتەوە، ئەمریکا و ئیسرائیل زنجیرەیەک هێرشیان کردە سەر ئامانجەکان لە ناو خاکی ئێران، ئێرانیش بە هێرشکردنە سەر خاکی ئیسرائیل و بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست وەڵامی دایەوە.
بەهۆی توندبوونەوەی ململانێکان، گەرووی هورمز کە شا دەماری گواستنەوەی نەوت و گازی جیهانە، رووبەڕووی گەمارۆیەکی ناڕەسمی بووەتەوە، ئەمەش کاریگەرییەکی راستەوخۆی کردووەتە سەر ئاستی هەناردەکردن و بەرهەمهێنانی نەوت لە ناوچەکە و نرخەکەی لە بازاڕە جیهانییەکاندا.