خەبات مەولوودی "نەورۆزانە"یەکی پێشکەشی هەر چوارپارچەی کوردستان دەکات

ئەمڕۆ شەممە، 21ـی ئاداری 2026، هونەرمەند خەبات مەولوودی، لە یەکەم رۆژی جەژنی نەورۆزدا، نوێترین ڤیدیۆ کلیپی خۆی لەژێر ناونیشانی "سروودی نەورۆز" بڵاوکردەوە و وەک نەورۆزانە پێشکەشی هاووڵاتیانی هەر چوارپارچەی کوردستانی کرد.

خەبات مەولوودی تایبەت بە کوردستان24 دەربارەی ناوەرۆکی ئەم کارە رایگەیاند: "ئەم بەرهەمە لە رووی موزیک و هۆنراوەوە خاوەن شێوازێکی جیاوازە. پەیامی سەرەکی ئێمە ئازادی و سەربەستییە؛ دەمانەوێت بڵێین وەک چۆن دوای هەر زستانێک بەهار دێت، ئاواییش زوڵم و زۆرداری کۆتایی دێت و گەلی کورد بە مافە رەواکانی خۆی، کە گرنگترینیان ئازادی و سەربەخۆییە، شاد دەبێت."

ئەم سروودە لەسەر هۆنراوەی شاعیری کۆچکردوو (خالد حیسامی - هێدی)یە کە لە کتێبی "کاروانی خەیاڵ" وەرگیراوە. کاری موزیکی بەرهەمەکە لەلایەن (سیامەند محەممەدی)یەوە ئەنجامدراوە و لە ستۆدیۆی (ئێست وێست تراک) لە شاری ڤانکۆڤەری وڵاتی کەنەدا تۆمار کراوە.

ڤیدیۆ کلیپی "سروودی نەورۆز" بە دیمەنی رەسەنی ئاهەنگەکانی نەورۆز لە هەر چوارپارچەی کوردستان رازاوەتەوە، بە شێوەیەکی تایبەت تیشک خراوەتە سەر مەراسیمە جەماوەرییەکانی نەورۆز لە رۆژهەڵات و باشووری کوردستان، کە گوزارشت لە یەکێتی و خۆڕاگری نەتەوەیی دەکەن.