سەرۆک بارزانی: پیرۆزبایی جەژنی نەورۆز لە کوردانی تاراوگە دەکەم

گوتاری سەرۆک بارزانی لە فێستیڤاڵی نەورۆز لە شاری بۆنی ئەڵمانیا

سەرۆک بارزانی: کورد هیچ کاتێک دەستبەرداری مافەکانی نەبووە.

سەرۆک بارزانی: پڕ بەدڵ حەزم دەکرد لەگەڵ ئێوە بەشداری لەو ئاهەنگە پڕ جۆش و خرۆشە بکەم، بەڵام بەهۆی ئەو بارودۆخەی هەیە نەمتوانی بەشداری بکەم.نەورۆز تەنیا نوێبوونەوەی سرووشت و رێککەوتێک نییە، بەڵکوو بۆ کوردستانیان نیشانەی ئازادی و ژیانەوەیە، هەروەها نیشانەی دەستپێکێکی نوێ و هەستانەوە و ئومێدی هاتنی رۆژێکی نوێیە، نەورۆز هیوای گەلێکی کە هیچ کات دەستبەرداری مافەکانی نەبووە، دوو هەزار و 700 ساڵە ئاگری نەورۆز لە دڵی هەر تاکێکی کورددایە،

نوێ دەکرێتەوە..