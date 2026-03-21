تەندروستیی ئێران: لە سەرەتای جەنگەوە تا ئێستا زیاتر لە 20 هەزار کەس بریندار بوونە

وەزارەتی تەندروستیی ئێران ئاشکرای کرد، لە سەرەتای دەستپێکردنی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران، تا ئێستا 20 هەزار و 984 کەس بریندار بوونە.

شەممە، 21ـی ئاداری 2026، وەزارەتی تەندروستیی ئێران، راگەیەنراوێکی لە بارەی ئاماری بریندارانی جەنگ بڵاو کردەوە.

وەزارەتەکە ئاماژەی بەوە کرد، هەر بە هۆی بەردەوامی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران، 7 نەخۆشخانە لە خزمەتگوزاریی کەوتوون و چۆڵکراون، هەروەها 36 ئۆتۆمبێلی فریاکەوتنیش زیانیان بەرکەوتووە.

ئەمەش لە کاتێکدایە، بەیانیی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر ئێران دەست پێکرد و لە ئەنجامدا چەند سەرکردەیەکی وڵاتەکە کوژران.

بەڵام ئێران هەر زوو وەڵامی ئەو هێرشانەی دایەوە و وێڕای ئاراستەکردنی ژمارەیەک مووشەک بۆ ئیسرائیل، چەندین بنکە و بارەگا سەربازییەکانی ئەمریکای لە وڵاتەکانی ناوچەکەدا کردە ئامانج.