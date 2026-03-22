هەورامان عەلی کتێبی ژیان لە تاراوگەی بڵاوکردەوە

هەورمان عەلی، نووسەر و لێکۆڵەر، نوێترێن کتێبی خۆی لەژێر ناوی "ژیان لە تاراوگە"، کە لەلایەن ناوەندی موکریانی چاپکراوە، بڵاوکردەوە.

یەکشەممە، 22ی ئاداری 2026، هەورامان عەلی، نووسەر و لێکۆڵەر، دەربارەی بڵاوکردنەوەی کتێبە نوێیەکەی بە کوردستان24ی گوت، "ئەم کتێبە هەوڵێکە بۆ روونکردنەوەی ئەو پەیوەندییانەی نێوان هەستی مرۆڤ و تێکڕای کات و بۆچوونەکانی لەم ژیانە نوێیەدا، لەنێوان تێکۆشان و ماندووبوون و چەرمەسەری و ئاشتی و ئارامی و دۆزینەوە و بونیادنانی ئایندە لەم ژیانە، لە نوێبوونەوە و دووبارە دروستبوونەوەدا، مرۆڤ هەمیشە لەنێوان تاراوگە و نیشتماندا دەسووڕێتەوە، هەموو ئەوانە پەیوەندییان بەو هەستەی مرۆڤەوە هەیە، کە بەردەوام لە ژیانی تاراوگەنشینیدا لای دروست دەبێت، بە جۆرێک هەوڵ دەدات دەستوورێکی نوێ بۆ ژیانێکی تایبەتیی خۆی دروست بکات."

هەورامان عەلی گوتیشی، "لە ناوەرۆکی ئەم کتێبەدا، ئەو بیرۆکە و بابەتانەی لەسەر ژیانی مرۆڤ کاریگەرییان هەیە و دەبنە بنەما بۆ ئەو ژیانە نوێیە، بە شێوەیەکی زانستی و بەگوێرەی ئەو ئەزموونەی لە ماوەی زیاتر لە 30 ساڵی تەمەنم لە تاراوگە سەرچاوەی گرتووە، گەرچی ژیان رێگایەکی روون و ئاسان نییە، ژیان لە تاراوگەش هەمیشە جێگەی بیرکردنەوە و هەوڵی بێوچانە، جێگەی هەستێکی جیاواز و بیرۆکەی نوێیە، پەیوەندیی مرۆڤ بە تاراوگەوە بۆ هەمیشە بەکراوەیی دەمێنێتەوە، بێگومان چۆن ژیان لە مرۆڤێکەوە بۆ مرۆڤێکی دیکە جیاوازیی هەیە، وەک چۆن تێڕوانینەکان بۆی جیاوازیی هەیە."

ئەو نووسەرە باس لە گرنگی نووسینی ئەم کتێبە دەکات و دەڵێت، "لەم کتێبەدا هەوڵم داوە پەیوەندیی مرۆڤ بە مێژوو و بارودۆخی کۆمەڵایەتی و ئەو ژیانە نوێیەی روونبکەمەوە، ئەو دڵنیاییە بدەم، کە بەرەوپێشچوون و پێچەوانەکەی دوو ژیانی جیاوازن، کە چاوەڕێی ئەوانە دەکات بە دوای ژیانێکی نوێدا دەگەڕێن، لە هەمان کاتدا باسی ئەو تاراوگەیە دەکەم، کە کۆمەڵگە و کەسایەتیی مرۆڤ لە ناویدا خۆی دەدۆزێتەوە، لەبەر ئەوە هەموو گۆڕانکارییەکان بۆ ئەو هەوڵە دەدرێ لە ئازادبوون و دۆزینەوەی ژیانێکی شایستەتر و ئارام تر."

هەورامان عەلی ئاماژەی بەوەش دا، "لەسەرەتای کتێبەکەدا بەشێک لەو قۆناخانەی سەردەمی ئاوارەیی و ژیانی تاکی کورد لەو سەردەمە جیاوازانەدا باسی لێوەکراوە، دواتر ئامانجی ژیان لە روانگەی ئێمەوە وەک مرۆڤ بۆ ژیان، پاشان پێناسەی دیاسپۆرا و ئاستەنگیەکانی ژیان لە تاراوگە لەبەردەم کەسایەتی کورددا و کاریگەرییەکانی لەسەر کۆمەڵگە، ئەزموونەکانی ئەم کەسایەتیانە لە قۆناخە جیاوازەکاندا لەنێوان نەوەی یەکەم و دووەمی تاراوگە نشینان، پرسە کۆمەڵایەتی و جڤاکیەکان و بابەتی ئابووری و رۆڵی کورد و گەنجانی کورد لەدەرەوە و ململانێی ژیان و ئاستەنگیەکانی و مافەکانی تاک لە دەرەوەی وڵات و زۆر وردەکاری دیکە لەسەر ژیان و گوزەرانی کوردانی دیاسپۆرا باس دەکات."

هەورامان عەلی تۆفیق، نووسەر و لێکۆڵەر، لەساڵی 1970 لە بیارە لەدایک بووە، دبلۆمی لە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان و دیبلۆماسییەت لە ئەکادیمیایی شاهانەی بەریتانی - سویسری لە وڵاتی سویسرا بەدەستهێناوە. نووسەر خاوەنی 7 کتێبی چاپکراوە وەکو، هەڵەبجە کارەساتی کیمیابارانی ساڵی 1988، سەفەرێک بۆ هەندەران، پرس و چەمکەکانی سەردەم، کۆماری ئەڵمانیای فیدراڵ، گوڵ بژێرێک، دیاسپۆرا و نیشتمان، ژیان لە تاراوگە.