وەزارەتی ناوخۆی عێراق دەنگۆی هێرشکردنە سەر دەستەی پیشەسازیی جەنگی رەتدەکاتەوە

وەزارەتی ناوخۆی عێراق ئەو دەنگۆیانە رەتدەکاتەوە کە باس لە هێرشکردنە سەر بارەگای دەستەی پیشەسازیی جەنگی لە شاری بەغدا دەکەن و رایدەگەیەنێت، بارودۆخی ئەمنیی ناوچەکە بە تەواوی سەقامگیرە و هیچ رووداوێکی لەو شێوەیە تۆمار نەکراوە.

لە راگەیەندراوێکدا، وەزارەتی ناوخۆی عێراق ئەو هەواڵانەی رەتکردەوە کە لە بەشێک لە میدیاکان و تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاوکراونەتەوە و باس لەوە دەکەن، بارەگای دەستەی پیشەسازیی جەنگی لە بەغدا بۆردومان کراوە.

وەزارەتەکە جەختی کردووەتەوە، هیچ جۆرە هێرش یان دەستدرێژییەک بۆ سەر دامەزراوەکانی پیشەسازیی جەنگی تۆمار نەکراوە و رەوشی ئەمنیی دەوروبەری ئەو شوێنانە بە تەواوی جێگیرە.

لە کۆتایی راگەیەندراوەکەدا، وەزارەتی ناوخۆ داوا لە دەزگاکانی راگەیاندن دەکات لە گواستنەوەی هەواڵەکاندا ورد و بەرپرسیار بن و تەنیا پشت بە سەرچاوە فەرمییەکان ببەستن، ئەمەش بە مەبەستی رێگریکردن لە دروستبوونی هەر جۆرە ترس و دڵەڕاوکێیەک لەناو هاووڵاتییاندا.