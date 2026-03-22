سیاسی

وەزارەتی ناوخۆی عێراق دەنگۆی هێرشکردنە سەر دەستەی پیشەسازیی جەنگی رەتدەکاتەوە

کوردستان وەزارەتی ناوخۆی عێراق راگەیەندراو

وەزارەتی ناوخۆی عێراق ئەو دەنگۆیانە رەتدەکاتەوە کە باس لە هێرشکردنە سەر بارەگای دەستەی پیشەسازیی جەنگی لە شاری بەغدا دەکەن و رایدەگەیەنێت، بارودۆخی ئەمنیی ناوچەکە بە تەواوی سەقامگیرە و هیچ رووداوێکی لەو شێوەیە تۆمار نەکراوە.

لە راگەیەندراوێکدا، وەزارەتی ناوخۆی عێراق ئەو هەواڵانەی رەتکردەوە کە لە بەشێک لە میدیاکان و تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاوکراونەتەوە و باس لەوە دەکەن،  بارەگای دەستەی پیشەسازیی جەنگی لە بەغدا بۆردومان کراوە.

وەزارەتەکە جەختی کردووەتەوە، هیچ جۆرە هێرش یان دەستدرێژییەک بۆ سەر دامەزراوەکانی پیشەسازیی جەنگی تۆمار نەکراوە و رەوشی ئەمنیی دەوروبەری ئەو شوێنانە بە تەواوی جێگیرە.

لە کۆتایی راگەیەندراوەکەدا، وەزارەتی ناوخۆ داوا لە دەزگاکانی راگەیاندن دەکات لە گواستنەوەی هەواڵەکاندا ورد و بەرپرسیار بن و تەنیا پشت بە سەرچاوە فەرمییەکان ببەستن، ئەمەش بە مەبەستی رێگریکردن لە دروستبوونی هەر جۆرە ترس و دڵەڕاوکێیەک لەناو هاووڵاتییاندا.

 
 
 
هۆشیار عادل ,