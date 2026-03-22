کاریگەرییەکانی باران تا سبەی بەردەوام دەبێت

بەشی کەشناسی سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، کاریگەری ئەم شەپۆلە بارانەی سەرجەم ناوچەکانی گرتووەتەوە بەردەوام دەبێت.

بەگوێرەی تازەترین پێشبینی کەشوهەوا، کە کەشناسی ئەمڕۆ یەکشەممە 22ی ئاداری 2026، بڵاویکردووەتەوە، کاریگەری شەپۆلی باران لە سەرجەم ناوچەکانی هەرێمی کوردستان تاکو بەیانی بەشێوەیەکی نمە باران و بارانی مامناوەند بەردەوام دەبێت، بەڵام کاریگەریەکەی لە سنووری پارێزگای سلێمانی زیاتر دەبێت، کە لە بارانی مامناوەند بۆ لێزمە باران دەگۆڕێت.

بە گوێرەی تۆماری بارانی 12 کاتژمێری رابردوو لە سەرجەم وێستگە جیاجیاکانی هەرێمی کوردستان کۆکراوەتەوە، لە کاتژمێر 9 بەیانییەوە تاوەکوو 9ی ئەمشەو 22ی ئادار، بڕی بارانبارین بەمشێوەیە بووە:

هەولێر 3.6 ملم

پیرمام 12.0 ملم

سلێمانی 17.0 ملم

چەمچەماڵ 16.0 ملم

دهۆک 29.0 ملم

زاخۆ 24.5 ملم

شەمامک 2.0 ملم

ئاکرێ 21.2 ملم

ئامێدی 21 ملم

بامەرنی 25.4 ملم

بارزان 44.4 ملم

بازیان 21.6 ملم

دەربەندیخان 39.8 ملم

حاجی ئۆمەران 17.6 ملم

هەڵەبجە 15.4 ملم

کەلار 12.4 ملم

مەیدان 20.8 ملم